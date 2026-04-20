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效力於奧克蘭運動家2A的台灣左投林維恩， 於台灣時間今（20）日先發迎戰教士2A，主投5 局僅被敲出3安，飆8K創下生涯新高，最終率隊7：0完封對手。林維恩不僅順利收下2A生涯首場勝投，好球率近7成，還拿下POG（Play of the Game），他也接續隊友莊陳仲敖昨天的氣勢，締造2A隊伍連續兩天由台灣投手助勝的罕見紀錄。台灣旅美潛力左投、現年20歲的林維恩，在今日的先發任務中展現強大壓制力。比賽開局，他便展現絕佳控球製造3上3下。第二局同樣連續解決3名打者，第三局更是進入「K功模式」賞對方3K，締造了開賽連續讓9名打者無功而返的亮眼紀錄。儘管在第四局投出全場唯一一次保送，並遭遇一二壘有人的得點圈危機，林維恩仍及時穩住情緒，在該局製造三振、內野飛球接殺等，化險為夷。第五局，林維恩遭教士隊墨菲（Kai Murphy）二壘安打、阿庫尼亞（Francisco Acuna）安打，教士兩名打者連續敲安，林維恩面對二三壘有人大難關，一樣送出三振再製造雙殺機會，再守下一局，展現強大穩定性，投完5局風光下場。林維恩好表現拿下POG（Player of the Game），他主投5局，只用64球相當精簡，其中44顆好球，近7成好球率（0.6875），製造全場製造11次揮空，僅1次保送，加上單場標出的8K寫下個人2A生涯新高，全場僅被打出3支安打，防禦率降到2.25。無失分的好表現也讓運動家2A最終以7：0完封教士2A。這場不僅是林維恩在2A的首勝，更是新里程碑，也繼隊友莊陳仲敖昨天繳出5.2局無失分飆7K後，連兩天台灣小將發威，幫助2A隊伍拿下勝利，持續在小聯盟發光發熱。