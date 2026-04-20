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商總聲明：

鄭習會後，中國國台辦12日宣布「10項惠台措施」，涵蓋觀光、農漁產品。中華民國全國商業總會理事長許舒博今（20）日召開記者會，邀請率旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等產業代表，表達訴求。他一開始直接表示，自己沒有收到中方施壓及壓力，倒是收到台灣政府電話，更直言「我們也是有選票的」。許舒博致詞說，今天有7家產業工會到場，主要是因為只有跟7家關聯，否則也可以找來上百位理事長到場，「但是假設我請娃娃機公會來，你會覺得好笑，跟我跟娃娃機什麼關係？」他接著問在場理事長，有沒有任何一個接到中方任何的施壓電話，「反而我們有接到台灣政府方面的電話，那我也暫時不講這個」，但他強調，政府不能用任何方式來阻撓我們講話。我們台灣是一個民主社會，各產業的心聲本來就有自由發揮的權利，絕對不是誰來施壓可以控制的。