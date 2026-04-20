泰國旅遊勝地芭達雅近來發生了一起令人震驚的警察槍擊案件。一名休假中的芭達雅警員，疑似因為嚴重醉酒而情緒失控，在知名的「步行街」（Walking Street）地區開槍，並射殺了一名大麻店老闆，目前已被控以謀殺及違反槍砲條例等罪名。
根據《芭達雅新聞》（The Pattaya News）報導，事情發生在19日凌晨1點左右，一名處於休假中且未穿制服的芭達雅警員，在位於芭達雅南部「步行街」一家知名娛樂場所下方的巷弄內開槍。有目擊者表示，該名警員當時因酒精作用處於嚴重醉酒狀態，突然拔槍威脅現場民眾。據稱，他隨後向附近的一家娛樂場所開槍，所幸該處無人受傷。
調查細節：酒精引發的悲劇
初步調查顯示，槍擊案起因於一場酒後的言語衝突，該名警員當時處於嚴重醉酒狀態，據報導他在飲酒時與朋友發生口角。受害者是附近大麻店的老闆，原本並未參與糾紛，但在見狀後試圖介入平息事態。
警方調閱監視器畫面顯示，該名警員當時正與一名穿著白衣的朋友爭吵。大麻店老闆見狀上前干預，試圖平息事態，並力勸嫌犯收起武器。儘管大麻店老闆舉起雙手做出泰式合十禮（wai）以祈求和平，並試圖解除警員的武裝。但雙方先前並無爭執或打鬥的情況下，警員卻掏出制式手槍連開兩槍，擊中大麻店老闆。大麻店老闆踉蹌倒地後被緊急送醫，最終因軀幹中彈兩處不治身亡。
警方用封鎖線圍住了現場，並將嫌犯扣留。該嫌犯被確認為隸屬於芭達雅市警察局的偵查員，並在現場查獲了其作為證物的11mm制式手槍及彈藥。
此事件發生於宋干節（泰國新年）慶祝期間，當地稱為「Wan Lai」（萬萊節），這類節慶通常伴隨著大量飲酒。當局正持續調查完整案情，包括嫌犯的酒精濃度以及事件的確切經過。
開槍警員身份
據警方通報，目前已公開該名開槍警員的身份，為現年54歲的Jirasak Srikatthanam副中校，綽號「喬少校」（Major Joe），他擔任芭達雅市警察局偵查部隊的副主任。據悉，他去年剛完成第53期副督察培訓課程，同事通常認為他是一名勤奮且脾氣不錯的警官。
芭達雅市警察局長向《芭達雅新聞》記者表示，該名警員已被正式指控謀殺罪，以及多項違反《槍砲彈藥法》的罪名，包括「在公共場所開槍」及「無正當理由在公共場合攜帶槍枝」。
目前已成立懲戒委員會調查其嚴重違紀行為。在刑事與內部調查結果出爐前，該名警官已被命令停職革職。他隨即被拘留並關押在該分局的留置室中。
芭達雅市警察局長指出，導致這起致命槍擊案的確切情節仍在詳細調查中，特別是糾紛如何升級到動用槍械的程度。
這起事件發生在泰國新年「宋干節」（又稱潑水節）慶祝期間，由於這類節慶通常伴隨著大量飲酒。當局正持續調查完整案情，包括開槍警員的酒精濃度以及事件的確切經過。
這起案件震驚了旅遊勝地步行街的當地居民與商家，也引發了外界對於節慶期間酒精引發暴力事件的強烈擔憂。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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調查細節：酒精引發的悲劇
初步調查顯示，槍擊案起因於一場酒後的言語衝突，該名警員當時處於嚴重醉酒狀態，據報導他在飲酒時與朋友發生口角。受害者是附近大麻店的老闆，原本並未參與糾紛，但在見狀後試圖介入平息事態。
警方調閱監視器畫面顯示，該名警員當時正與一名穿著白衣的朋友爭吵。大麻店老闆見狀上前干預，試圖平息事態，並力勸嫌犯收起武器。儘管大麻店老闆舉起雙手做出泰式合十禮（wai）以祈求和平，並試圖解除警員的武裝。但雙方先前並無爭執或打鬥的情況下，警員卻掏出制式手槍連開兩槍，擊中大麻店老闆。大麻店老闆踉蹌倒地後被緊急送醫，最終因軀幹中彈兩處不治身亡。
警方用封鎖線圍住了現場，並將嫌犯扣留。該嫌犯被確認為隸屬於芭達雅市警察局的偵查員，並在現場查獲了其作為證物的11mm制式手槍及彈藥。
此事件發生於宋干節（泰國新年）慶祝期間，當地稱為「Wan Lai」（萬萊節），這類節慶通常伴隨著大量飲酒。當局正持續調查完整案情，包括嫌犯的酒精濃度以及事件的確切經過。
開槍警員身份
據警方通報，目前已公開該名開槍警員的身份，為現年54歲的Jirasak Srikatthanam副中校，綽號「喬少校」（Major Joe），他擔任芭達雅市警察局偵查部隊的副主任。據悉，他去年剛完成第53期副督察培訓課程，同事通常認為他是一名勤奮且脾氣不錯的警官。
芭達雅市警察局長向《芭達雅新聞》記者表示，該名警員已被正式指控謀殺罪，以及多項違反《槍砲彈藥法》的罪名，包括「在公共場所開槍」及「無正當理由在公共場合攜帶槍枝」。
目前已成立懲戒委員會調查其嚴重違紀行為。在刑事與內部調查結果出爐前，該名警官已被命令停職革職。他隨即被拘留並關押在該分局的留置室中。
芭達雅市警察局長指出，導致這起致命槍擊案的確切情節仍在詳細調查中，特別是糾紛如何升級到動用槍械的程度。
這起事件發生在泰國新年「宋干節」（又稱潑水節）慶祝期間，由於這類節慶通常伴隨著大量飲酒。當局正持續調查完整案情，包括開槍警員的酒精濃度以及事件的確切經過。
這起案件震驚了旅遊勝地步行街的當地居民與商家，也引發了外界對於節慶期間酒精引發暴力事件的強烈擔憂。
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