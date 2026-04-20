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洛杉磯道奇日本強投佐佐木朗希，今（20）日對陣科羅拉多洛磯比賽中先發，總計4.2局被打出7安打、3保送、失3分退場，日媒《東京體育》賽後點出佐佐木朗希最大問題，在於陷入「第2輪困境」，本季4次先發都在第二輪丟分，最終未能完成5局投球，佐佐木朗希本場前3局都未丟分，但第四局控球失準失1分，第五局又被連續打出3支安打，最終用78球被迫提前退場。本季4場先發，佐佐木朗希僅有1場投滿5局，目前4場累積17.2局仍一勝難求。《東京體育》賽後點出佐佐木朗希目前最大問題，在於遭遇對手打線第2輪時總會出狀況，目前4場先發都在第二輪丟分，很明顯，打者們在熟悉他的投球動作後，會逐漸適應他的投球強度。他的主要球種有3種分別是四縫線速球、指叉球和滑球，自賽季開始以來，他的指叉球控制一直不穩定，因而面臨嚴峻挑戰。佐佐木朗希受訪時也針對此回應，認為主要問題出在球種搭配太單調上，「基本上，問題出在我的球種上，也出在我自己身上。因為我的球種比其他投手少，所以球質必須提高，但目前還沒達到要求。雖然這麼說，但我也不能一下子，就投出像其他投手那樣多的球種。」佐佐木朗希本場改與明星捕手史密斯（Will Smith）聯手，這是他們本季首度合作，他們在比賽中嘗試調整投球策略，將四縫線快速球的使用比例從42%提高到55%，指叉球的使用比例從28%提高到42%，滑球的使用比例從31%降低到3%。但佐佐木朗希賽後表示，「我什麼都沒改變。我只是按照賽前會議的安排投球。」