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洛杉磯道奇隊於在客場面對同分區墊底的科羅拉多洛磯隊，最終以6：9慘遭逆轉，吞下本季首次連敗。比起輸球，更令道奇球迷感到焦慮的是牛棚防線的全面崩潰。新任守護神迪亞茲（Edwin Díaz）在長達一周的休整後重返投手丘，卻交出一人未解決、失3分的慘烈成績單。美媒更對此直言，迪亞茲現在的表現簡直讓人聯想到去年表現荒腔走板的史考特（Tanner Scott）。迪亞茲今日在球隊落後2分的情況下於第8局登場，原本期望能穩住陣腳尋求逆轉，不料他面對4名打者竟連一個出局數都抓不到，被擊出3支安打並送出1次保送，隨後便被KO換下場。更令人擔憂的是數據面，迪亞茲今日投13球，四縫線速球平均時速僅有95.4英里（約153.5公里），與去年的97.2英里（約156.4公里）相比有明顯落差。他先前曾透露，球速下滑可能與此前在經典賽造成的右膝舊傷有關。目前迪亞茲開季雖奪下4次救援成功，但近期連兩場被打爆，防禦率惡化至驚人的10.50。美國體育媒體《Larry Brown Sports》指出，迪亞茲目前的處境是個「極度令人擔憂的跡象」。報導中甚至引用了道奇球迷最不願提起的「噩夢」進行對比，直指迪亞茲現在的狀態就像是「2025年的史考特（Tanner Scott）」。去年加入道奇的史考特，原本被寄予守護神厚望，卻在賽季中頻繁搞砸領先優勢，單季投出大聯盟最差的10次救援失敗。雖然道奇去年最終奪下世界大賽連霸，但當時牛棚幾乎處於崩潰邊緣。球團本季砸重金找來迪亞茲，就是為了確保能守住勝果，如今卻面臨同樣的崩盤危機。回顧昨日賽況，先發投手佐佐木朗希未能守住3分領先；第7局接手的崔南（Blake Treinen）被敲出逆轉2分砲失3分；最後再加上迪亞茲的崩盤。道奇隊在這次與洛磯隊的4連戰中已確定無法取得系列賽優勢。