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成熟製程第二季開始可能漲價，且受惠台積電訂單外溢等利多，聯電今（20）日再度走高，盤中最高一度來到80.2元，衝上80元關卡。晶圓代工大廠聯電上週四晚間發布給客戶的漲價信函，指稱因目前供需環境的變化，與支持客戶成長所需的持續投資，遂將自2026年下半年全面性調漲晶圓代工價格。此舉有助於優於聯電的營收結構、提升毛利率，進而推升整體獲利空間。市場也傳出，聯電因22奈米製程需求強勁，第二季可能調漲價格，除了漲價誘因，還有消息指出，聯電正計畫針對市場記憶體缺貨的現狀，協助客戶進行SLC與MLC快閃記憶體（Flash）的代工服務。此舉被視為聯電在特殊成熟製程上的進一步擴張，意圖藉此填補市場供需缺口並提升產能利用率。法人指出，聯電今年第一季營收達成率100%、整體晶圓代工第一季營收季增7.7%，年增42.6%。預估先進製程表現仍將優於成熟製程，主因7奈米以下產能利用率仍維持強勁，GPU及ASIC扮演主要動能。而成熟製程尤其40奈米以上以及8吋晶圓，法人認為，受惠台積電成熟製程訂單外溢轉移、AI伺服器對於電源管理IC需求提升等帶動下，進入長期結構性獲利改善循環，預估成熟製程則約在75%至80%。預估第二季、第三季營收季增高個位數百分比，因先進製程需求持續強勁。消息一出，帶動聯電上週五股價一度強攻漲停板，終場上漲逾6%，今日也持續走高，盤中一度站上80元關卡，最高來到80.2元，逼近漲停板，隨後漲幅收斂，截至上午10點25分成交量超過20萬張。