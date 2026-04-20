美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會今（20）日客場對上芝加哥小熊，兩隊本場比賽上演投手戰，大都會靠著梅倫德茲（MJ Melendez）的陽春砲，取得1：0領先，9局下威廉斯（Devin Williams）上場關門，遭小熊敲出追平安，10局下小熊靠著霍爾納（Nico Hoerner）的再見高飛犧牲打，終場以2：1擊敗大都會，讓大都會繼2004年後相隔22年再次慘吞11連敗。
梅倫德茲敲陽春砲 助大都會取得領先
小熊本場比賽推出阿薩德（Javier Assad）先發，他繳出5.2局被敲3支安打失1分，投出三次三振，而大都會此戰則是採取投手車輪戰，前5名投手，合計8局僅被敲5支打，封鎖小熊打線。
牛棚放火 大都會慘吞11連敗
9局下，大都會1：0領先小熊，大都會派出威廉斯關門，他先是被哈普（Ian Happ）敲出安打，隨後靠著ABS挑戰三振鈴木誠也，面對下一棒的康佛托（Michael Conforto）一顆失投速球，被康佛托擊出一發二壘安打，小熊也將比分追平為1：1，威廉斯接下來連續投出2次三振，結束9局下半，兩隊進入延長賽。
10局上，大都會希米恩（Marcus Semien）擊出安打後，發動盜壘攻佔得點圈，但托倫斯（Luis Torrens）遭到三振，大都會未能拿下分數，10局下，大都會換上金布雷爾（Craig Kimbrel）一上來就發生暴投，讓阿姆斯壯（Pete Crow-Armstron）上到三壘，三振史瓦森（Dansby Swanson）後，被霍爾納擊出高飛犧牲打，阿姆斯壯跑回再見分，終場小熊就以2：1逆轉擊敗大都會。
大都會本場比賽不敵小熊後，吞下近期的11連敗．是隊史繼2002年以來的最長連敗紀錄，而上一次大都會吞下11連敗，要追溯到2004年，同時這也是大都會隊史第5次吞下11連敗。
資料來源：《MLB》
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小熊本場比賽推出阿薩德（Javier Assad）先發，他繳出5.2局被敲3支安打失1分，投出三次三振，而大都會此戰則是採取投手車輪戰，前5名投手，合計8局僅被敲5支打，封鎖小熊打線。
牛棚放火 大都會慘吞11連敗
9局下，大都會1：0領先小熊，大都會派出威廉斯關門，他先是被哈普（Ian Happ）敲出安打，隨後靠著ABS挑戰三振鈴木誠也，面對下一棒的康佛托（Michael Conforto）一顆失投速球，被康佛托擊出一發二壘安打，小熊也將比分追平為1：1，威廉斯接下來連續投出2次三振，結束9局下半，兩隊進入延長賽。
10局上，大都會希米恩（Marcus Semien）擊出安打後，發動盜壘攻佔得點圈，但托倫斯（Luis Torrens）遭到三振，大都會未能拿下分數，10局下，大都會換上金布雷爾（Craig Kimbrel）一上來就發生暴投，讓阿姆斯壯（Pete Crow-Armstron）上到三壘，三振史瓦森（Dansby Swanson）後，被霍爾納擊出高飛犧牲打，阿姆斯壯跑回再見分，終場小熊就以2：1逆轉擊敗大都會。
大都會本場比賽不敵小熊後，吞下近期的11連敗．是隊史繼2002年以來的最長連敗紀錄，而上一次大都會吞下11連敗，要追溯到2004年，同時這也是大都會隊史第5次吞下11連敗。
資料來源：《MLB》