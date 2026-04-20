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高雄市議員林智鴻今（20）日除針對《人工智慧基本法》公布後，第15條有關「AI造成的勞動衝擊」政策因應質詢高市府勞工局外，也透過AI推算出以台灣脈絡，將有包括產線組裝、文書助理到初階法務、美編人員等20種職務受衝擊的時間軸已迫在眉睫 ，若勞政單位未能掌握勞方在AI浪潮下的真實處境，生產力的紅利將無法公平分配，更將衍生諸多社會問題 。林智鴻認為，高雄市勞工局不應僅停留在現有的工安監控與初階職訓，而應立即針對高雄市主流產業受AI影響的程度進行全面調研，盤點可能面臨「技術位移」的失業人數，以及對整體勞資環境的衝擊，以產出具前瞻性的政策工具，避免「高生產效能的今天，變成高失業、低成就的明天」 。林智鴻指出，勞工局目前雖已導入AI科技強化職場安全，如鼓勵企業運用「機器狗」巡檢與影像辨識 ，但仍無法避免大規模工安事故，此外，雖有科技產業「就業媒合」，並就「職訓課程」加入ChatGPT與AI行銷等內容 ，但整體作為仍缺乏前瞻性思維 ，近三年來針對AI相關的精準職訓班別僅約3班、總人次僅90人，量能明顯不足 。反觀國際情勢，英國央行已針對AI造成的「技術位移」進行兵推，預估可能導致額外50萬人失業 ，亞馬遜與Meta等跨國企業亦已爆發AI取代白領階層的裁員潮 ，高雄必須超前部署以應對這波失。林智鴻也用全國金融業工會聯合總會上月公布的調查指出，高達31%的從業人員認為10年內可能因AI失業 ，且AI導入正加劇職場的「貧富兩極化」：年薪150萬以上的高所得者享受著AI帶來的自主性提升與紅利，而年薪未滿150萬的基層勞工，卻面臨雇主監控加重、工作自主性下降及未來升遷悲觀的窘境 。林智鴻強調，AI不應成為加重基層勞工負擔的工具，政府有責任確保科技進步的同時，亦能落實「尊嚴勞動」 。他要求勞工局應以此調研為基礎，精進局內人員的知能培力，並針對「潛在受害勞工」提出具體防範受害與積極保障措施，讓高雄在迎接AI產業機會的同時，也能成為保障勞動權益的智慧城市 。