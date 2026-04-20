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王品集團聲明稿全文：

「陶板屋光復南店昨晚因故驚擾顧客的用餐體驗，我們深感抱歉。陶板屋決定，昨晚在店裏用餐的70名顧客全部免費招待，同時我們將致電邀請這些支持陶板屋的顧客，由他們任選時段，再次回到陶板屋光復南店免費用餐，繼續完成美好的用餐體驗，謹致上我們誠摯的心意。」

台北市大安區光復南路上知名連鎖餐廳「陶板屋」，昨（19）日晚餐時間發生火警，位在地下一樓的餐廳廚房油鍋起火，國父紀念館旁冒出大量白煙，消防局獲報出動大量警消前往搶救，火勢約15分鐘撲滅。王品集團旗下位於台北市大安區光復南路的「陶板屋 台北光復南店」，昨（19）日晚間因廚房油鍋起火，引發火警意外。這起意外事件發生在昨晚約7時50分，起火點位於餐廳地下一樓的廚房。消防單位獲報後迅速出動，火勢很快在晚間8點12分左右（約15分鐘）撲滅。燃燒面積約1平方公尺，瞬間濃煙造成用餐顧客的驚擾。 過程中緊急疏散了現場包括顧客與員工共85人，所幸整起事件無人傷亡。對此，王品集團稍早發出官方聲明稿回應表示：，並提出王品集團進一步說明「陶板屋 台北光復南店」目前情況：「今日停業，後續仍待現場勘驗結果再評估」。