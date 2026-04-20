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▲i-dle北、中美巡演的場次遭取消，不過團體將於7月推出新專輯回歸。（圖／翻攝自i-dle X）

Cube娛樂證實全面調整 i-dle原定10城巡演規模曝光

其他海外行程仍照常進行 回歸在即動向受矚目

韓國人氣女團i-dle近期動作頻頻，台灣籍成員葉舒華才剛被爆出與柯震東的緋聞，話題尚未降溫團體行程卻再傳重大變動，原訂展開的北美巡演近日突然宣布取消，消息曝光後立刻引發粉絲關注與討論，不少人直呼「來得太突然」。對此，i-dle所屬經紀公司「Cube娛樂」也於今（20）日證實：「i-dle北美巡演進行重新整備！」對於巡演取消一事，所屬經紀公司Cube Entertainment已出面回應，表示經過整體評估後，決定暫停原定北中美巡演計畫，並進行重新整備。官方強調，此舉是基於全球活動布局、當地安排與多項條件考量，未來會以更完善的演出內容回歸，與粉絲見面。據了解，i-dle原先規劃的巡演規模相當龐大，預計從8月開始橫跨北美與中美洲地區，涵蓋加拿大、美國與墨西哥等3國，共計10座城市，包括洛杉磯、紐約、亞特蘭大等重要據點。如此完整的巡演布局，如今全面喊停，也讓外界更加好奇背後原因。儘管北美巡演取消，i-dle其餘海外活動並未受到影響，包括澳洲、新加坡、日本及香港等地的演出仍將依照原計畫進行，此外她們也確定將登上美國大型音樂節Lollapalooza舞台，持續拓展國際能見度，顯示整體活動並未全面縮減。除了巡演安排調整，i-dle也預計於7月推出全新作品回歸歌壇，持續展開音樂活動，面對近期從戀情傳聞到巡演變動的連續話題，團體未來動向備受粉絲關注，同時也證明i-dle的人氣仍舊是頂流。