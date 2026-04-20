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前民眾黨主席柯文哲上周在台中逢甲夜市陪同黨內市議員參選人劉芩妤掃街拜票時，現場陸續傳出刺鼻氣味，造成約20多人出現咳嗽等不適症狀，疑似有人在附近噴灑辣椒水。對此，民眾黨主席黃國昌今（20）日痛批，台灣社會怎麼會變得這麼對立、衝突？總統賴清德嘴裡說的是團結，但實際上展現出的是完全不一樣的作為。黃國昌今上《千秋萬事》表示，他覺得這個行徑真的真的非常惡劣，台灣社會怎麼變得這麼對立、衝突？相信這種行徑放在檯面上，是絕對不見容於台灣社會，但問題是，怎麼會出現這樣子的行為？而且來鬧場採用的手段是一波又一波的升級，整個國家社會怎麼會走到這一步？怎麼會搞到這樣子四分五裂？怎麼會賴清德在嘴巴裡面講的是團結，結果實際上，民進黨所展現出來的，卻是完全不一樣的作為？黃國昌認為，他們的SOP其實還滿清楚的，就是找一些人，以特定的行徑來鬧場，然後配合綠媒在媒體上面傳播，這樣子的一種模式。對於台灣，不要說共融社會啦，現在連基本的法治都不用遵守了。柯文哲在逢甲夜市那天晚上，雖然後來時間很晚了，台中市長盧秀燕還是傳了訊息給他，說會加速偵辦，他也希望這樣的行為未來真的不要再發生了，因為那晚受害的人還滿多的。