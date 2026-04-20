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▲蕾菈希望可以設戶籍、養寵物的條件，讓她在高端房價市場中找不到房子租賃。（圖／翻攝自蕾菈IG@la.112814）

蕾菈2大條件曝光 專業人士直呼：精準踩雷

預算高仍難匹配市場現況 買房建議掀另類討論

網紅蕾菈近日為搬家問題傷透腦筋，直接開出每月8萬元租金預算尋找新住處，卻意外陷入「有錢也難租」的窘境，她在社群平台發文求助，坦言翻遍各大租屋網站仍找不到符合需求的房源，貼文一出立刻引發大量網友討論，甚至有房產相關背景人士加入分析，指出蕾菈「養寵物+設戶籍」的2大需求，精準踩中高端市場房東的地雷，讓不少人直接勸她：「乾脆直接買房。」根據蕾菈透露，她希望新住所位於台北市核心區域，包括大安、中山或松山等地段，且偏好電梯大樓形式，在格局上她理想條件為三房兩衛，並要求社區具備管理員與垃圾代收服務，提升生活便利性，此外由於與孩子及寵物共同生活，她特別強調房源必須同時符合「可設戶籍」與「可養寵物」2項條件，並希望擁有足夠的收納空間。然而蕾菈看似合理的需求，在實際市場中卻成為阻礙，專業網友分析指出，精華區高價住宅多半屬於資產型物件，屋主通常不急於出租，對租客條件更為謹慎。其中，蕾菈條件中的「可入戶籍」可能牽涉稅務與產權問題，許多房東因此直接排除；再加上「可養寵物」的限制也讓可選物件進一步縮減，使整體符合條件的房源比例大幅下降。專業人士指出，儘管蕾菈已將預算拉高至8萬元，甚至表示可接受格局略為調整，但仍難以找到合適房源，網友指出這類地段房價普遍超過5千萬元甚至更高，以租金回報率來看，對房東吸引力有限，因此寧可空置或自用，也有聲音認為她的需求正好集中在高端市場最嚴苛的條件組合，才導致出現「預算充足卻無屋可租」的情況。面對困境，有網友建議蕾菈乾脆直接購屋，不僅能解決戶籍與寵物限制，也不用再受房東規範。不過蕾菈則幽默回應，自己目前最大問題並非月付能力，而是「頭期款不足」，意外留言讓不少粉絲及網友笑翻。