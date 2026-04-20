美國職棒大聯盟（Major League Baseball）聖地牙哥教士今（20）日在客場以4：1擊敗洛杉磯天使，教士終結者米勒（Mason Miller）此戰拿下本季第8次救援成功，並將個人連續無失分局數推進到32.2局，距離教士隊史紀錄僅差1局，且本季面對38名打者，米勒投出27次三振，投出71%的三振率，寫下大聯盟百年來開季前11場比賽的最高紀錄。
總教練盛讚米勒 心態比球威強大
教士總教練史丹曼（Craig Stammen）在賽後也盛讚米勒的表現，史丹曼表示米勒的心態或許比他的球威還要強大，「看著他每次登場都能維持如此頂尖且穩定的競技狀態，簡直不可思議。這幾乎是不可能完成的任務。我們常討論他的球速與滑球有多出色，但他每天展現的穩定心態，或許比他的球威更強大。」
距離隊史紀錄僅差1局 米勒投出超狂三振率
目前米勒距離前教士投手梅雷迪思（Cla Meredith）所創下的教士隊史連續33局無失分紀錄，僅差1局。米勒本季狀態可說是非常出色，開季以來他面對38名打者，僅有4人上壘，並投出多達27次三振。
教士在去年交易截止日前，送出頂級新秀德・弗里斯（Leo De Vries）向運動家隊換來米勒，如今米勒與莫雷洪（Adrian Morejon）以及亞當（Jason Adam）組成教士的牛棚鐵三角，對於教士來說，本季只要領先進入九局，勝利幾乎已是囊中之物。
資料來源：《MLB》
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教士總教練史丹曼（Craig Stammen）在賽後也盛讚米勒的表現，史丹曼表示米勒的心態或許比他的球威還要強大，「看著他每次登場都能維持如此頂尖且穩定的競技狀態，簡直不可思議。這幾乎是不可能完成的任務。我們常討論他的球速與滑球有多出色，但他每天展現的穩定心態，或許比他的球威更強大。」
距離隊史紀錄僅差1局 米勒投出超狂三振率
目前米勒距離前教士投手梅雷迪思（Cla Meredith）所創下的教士隊史連續33局無失分紀錄，僅差1局。米勒本季狀態可說是非常出色，開季以來他面對38名打者，僅有4人上壘，並投出多達27次三振。
教士在去年交易截止日前，送出頂級新秀德・弗里斯（Leo De Vries）向運動家隊換來米勒，如今米勒與莫雷洪（Adrian Morejon）以及亞當（Jason Adam）組成教士的牛棚鐵三角，對於教士來說，本季只要領先進入九局，勝利幾乎已是囊中之物。