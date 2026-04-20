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不是電機、醫牙！台大「1科系」申請爆滿：522人開搶20名額

▲台大今（2026）年申請入學報名人數為1萬4019人，根據台大註冊組組長李宏森指出，「台大生物產業傳播暨發展學系（生傳系）」競爭最為激烈。（示意圖／NOWNEWS資料照）

生傳系為何突然爆紅？跨域彈性高「進可攻退可守」

▲考生不再一味迷信高薪產業，加上AI技術快速發展，而這類「類不分系」的整合型學程，能避免學生過早被限制在單一產業中。（示意圖／Pixabay）

分科測驗志願怎麼選？靠「3面向」精準選志願

▲王榮春建議，分科測驗志願規劃應聚焦「興趣與動機」、「錄取配置策略」、「善用大數據分析工具」3大面向。（示意圖／取自unsplash）

大學申請入學日前公布第一階段篩選結果，國立台灣大學日前也公布報名結果，其中「台大生物產業傳播暨發展學系（生傳系）」爆冷成為最強黑馬，多達522名學生報名開搶20名錄取名額，甚至超越電機、化工等熱門科系。對此，104人力銀行職涯永續長王榮春分析，台大生傳系爆紅，只要是因其具備高度延展性，橫跨傳播、農業、生物與社會科學等，未來出路廣，亦兼具上榜機會高與未來發展等特性，才逐漸成為學生中的熱門志願。大學申請入學進入第二階段，台大今（2026）年申請入學報名人數為1萬4019人，根據台大註冊組組長李宏森指出，「台大生物產業傳播暨發展學系（生傳系）」競爭最為激烈，報名人數高達522人，但錄取名額僅20名，競爭激烈程度超越電機系、化工系，報名倍率高達26倍，是全校篩選倍率最高科系。據了解，「台大生物產業傳播暨發展學系（生傳系）」前身為「農業推廣學系」，並在2008名才正式更名，本系著重在「農業推廣教育」和「鄉村社會研究」導向，轉型為培育「農產業行銷傳播」與「農鄉社會永續發展」的專業人才，具有跨領域整合的特性，著重以行銷傳播方法應用於生農產業的知識核心。隨著台大生傳系的爆紅，也象徵學生在選系時的看法有所變動。根據104人力銀行職涯永續長王榮春表示，生傳系橫跨多個領域，包括傳播、農業、生物與社會科學等，具備高度延展與彈性「進可攻、退可守」。生傳系的跨領域架構，也讓學生可依興趣搭配雙主修或跨域學習，透過自主組合能力發展方向，可讓未來轉向不同的職涯路徑。王榮春進一步分析，由於考生不再一味迷信高薪產業，加上AI技術快速發展，而這類「類不分系」的整合型學程，能避免學生過早被限制在單一產業中，如果考生傾向風險較低、彈性較高的志願時，跨域學習架構的校系因能兼顧上榜機會與未來發展，成為科系首選之一。王榮春建議，對於未錄理想科系，或正在準備分科測驗考生來說，分科測驗志願規劃應聚焦「興趣與動機」、「錄取配置策略」、「善用大數據分析工具」3大面向，不只能避免看分數選不感興趣的科系，透過大數據落點，可在有限的志願序中找到更精準的配置，面對AI浪潮、瞬息萬變的就業市場下，才可銜接未來的職涯發展。