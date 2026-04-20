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高雄市議員邱于軒的老公張簡正偉開設的「大發食品行」又爆爭議！《鏡周刊》今（20）日踢爆，衛生局去年稽查時發現該食品行疑似將中國芝麻、越南香菇分裝，再標示「產地台灣」，並流入市面，成為便當店、國小營養午餐食材。對此，張簡正偉除違反《食品安全衛生管理法》，同時已遭地檢署以疑涉詐欺罪嫌偵辦，不過他回應表示，只是誤解法令，並非蓄意為之。《鏡周刊》今報導，高雄市衛生局去年11月獲報，前往大發食品行稽查，除查獲銷貨單以及已經分裝好的白芝麻和香菇外，另外發現外箱印有「產地中國」的芝麻，以及印有越南文「NAM HUONG」的香菇，疑似分裝、洗產地，已交由地檢署偵辦。值得注意的是，台灣禁止中國香菇進口，但中國香菇可能混充成越南香菇，再轉進台灣銷售，曾引起疑慮。《鏡周刊》接著踢爆，大發食品行去年11月初向「麥多多實業社」購入一箱18公斤的「金香炒麻仁（熟）」，製造商是彰化芳苑赫赫有名的「富味鄉食品」，產地則標示「中國」。未料，食材行購入這箱中國產的芝麻後，分裝成品名為「白芝麻」的食材，並自行將產地為中國的芝麻「貼標」改為台灣產，再販售給不知情的下游店家，包括林園的王公國小、咚雞咚雞（鳳山加盟店）、悟饕（鳳山）、左餃右餃（熱河店）、老山西鍋物（楠梓）、卡濰咖啡（左營）、極鮮火鍋（鳳山五甲）等。至於香菇流向，《鏡周刊》指出，檢方發現大發食品行同樣於去年11月初，向高雄鳳山的「欣意食品」購入一箱27公斤的香菇，產地標示原是越南，大發並故技重施，將香菇分裝後貼標為台灣國產的「香菇（鈕釦菇） 」，並賣給不知情的下游店家，其中有2公斤恐流入高雄市林園國小。這不是2人第一次爆發爭議，事實上，邱于軒的父親邱大展曾任台北市財政局長以及國民黨行管會主委，而張簡正偉的媽媽則是前高雄縣議員黃碧霞，2人都是出身政治世家。《鏡周刊》指出，邱于軒過去也曾遭質疑，協助張簡正偉的「大發食材」及「大發冷凍食品」等公司得標「高雄市中小學營養午餐」標案，涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》及《貪污治罪條例》。不過，該案當時經雄檢偵辦後，以查無不法簽結。監察院卻認定，張簡正偉參與26筆高雄市政府與學校採購案，卻未在投標文件內據實表明其妻為邱于軒，已違反《公職人員利益衝突迴避法》第14條，共重罰他名下2間公司140萬餘元。《鏡周刊》也提到，張簡正偉針對自家食材行爆出洗產地疑慮，強調此事和邱于軒無關，並發出3點聲明：一、本公司係因信賴主管機關指導與登錄系統，致產生認知錯誤：本公司前於民國 113 年間，接受食藥署稽查指導時，被要求更換於 FDA 網站之身分，認定本公司為「製造業者」，且食藥署「非登不可」平台亦強制將本公司勾選為「製造及加工業」，並登錄工廠位於台灣。本公司基於對上開行政系統與指導之認知，誤解法規中「改裝製造廠商」之定義，並認應標示製造加工地為台灣。而此一認知錯誤問題，更是普遍存在於各同業公司，並非僅有本公司始存有此一疑義與程序瑕疵。二、本公司絕無詐欺意圖，更未因標示調整獲取不法利得：本公司嚴正聲明，無論產品標示產地為何，本公司產品之售價及品質始終維持一致，並未因標示為台灣或其他國家而異動售價，更無以劣質產品加以魚目混珠之不肖行為，顯見本公司並無任何欺瞞消費者或從中獲取不法獲利之動機。三、本公司將負起行政責任，配合司法機關調查，並落實更換正確標示：對於因行政法規認知失調而導致之疏失，本公司願坦然面對相關行政處分及司法調查，本公司在本次事件後，更已全面檢討改善公司之各種行政流程、程序與規範之合法性，確保標示之精確。本公司更期冀主管機關得以更加明確化對本公司所屬行業之規範與行政指導，以利業者有明確的規範準則可供遵循，始不會因錯誤理解而產生觸法疑慮。