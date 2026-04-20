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▲費仔透過影片和台灣球迷透露訪台計畫。圖/野球名人房提供

▲費嫂Hanna分享台開球體驗，費仔還為她遠距離特訓。圖/野球名人房提供

▲Hanna 談到老公費仔的表現，給予滿滿的肯定。圖/野球名人房 提供

本週《野球名人房》獨家邀請到在2026年WBC表現亮眼的混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）之妻漢娜（Hanna Fairchild）。節目中，Hanna除了分享WBC期間與中華隊的互動趣事，也首度透露夫妻倆預計將於今年底來台的計畫。2026年費仔加入中華隊後備受關注，在東京巨蛋出賽期間，Hanna也成為場邊焦點之一。她身穿國家隊應援服、熱情替台灣加油的畫面，讓她迅速成為經典賽話題人物。今年中職例行賽期間，她更受邀擔任味全龍開球嘉賓，首次體驗台式應援文化，再度掀起討論。此次受邀參與《野球名人房》錄影，Hanna也分享來台開球與應援的心情。她笑說，自己從未正式投過球，為了開球還特地請費仔遠端視訊教學，但上場時因為太緊張「全部忘光」。至於第一次跳應援舞，她也因記不住動作一度慌張，所幸在小龍女協助下順利完成，這段經歷讓她印象深刻。談到WBC期間費仔的表現，Hanna表示：「我為他的表現感到非常驕傲，我知道他真的很想為台灣做到最好。」她也透露，費仔曾分享這是他生涯中「最開心的團隊經驗之一」，與隊友之間建立了非常緊密的連結，因此更想為球隊與整個國家全力以赴。節目中除了回顧本屆經典賽的心路歷程，Hanna也首度談到費仔在2023年WBC婉拒代表台灣出賽的原因，以及兩人私下的相處點滴。最後她更帶來驚喜影片，費仔親自透露將於今年11月來台的消息。Hanna也表示，期待未來有更多與台灣球迷互動的機會，邀請大家一同期待。想了解更多精彩內容，請鎖定4月20日晚間8點播出的《野球名人房》。