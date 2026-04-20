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前民眾黨立委李貞秀被開除黨籍後，頻頻登上政論節目展開連番爆料，不僅如此，她昨（19）日更於社群平台直播證實，已向台北地方法院聲請假處分，以保住黨籍，同時也要走黨內申訴，強力捍衛自身權益。外界好奇，李貞秀此舉還有救嗎？律師廖國翔也給出專業建議，更反酸民眾黨：「別想切割，我只是想看大場面而已！」「李貞秀原來提了暫時處分了，但她已經被立法院註銷立委資格了，提了還有救嗎？」廖國翔認為，不是一定不可能，李貞秀假若是在還沒被立法院註銷立委資格前提，她聲明要定的暫時狀態會是「李貞秀仍為民眾黨員」的暫時狀態；那在她收到立法院註銷資格的處分後，她其實只要另外向北高行聲請定「註銷李貞秀立委身分之行政處分暫不生效力」的暫時狀態就可以。廖國翔直言，那麼讚又那麼專業的意見建議，李貞秀是不是應該付他律師費？另外，他也同步強調，小草還有民眾黨不要又賴到自己這邊喔，說什麼廖律師挺李貞秀喔？「李貞秀是你們提的啦，別想切割，我只是想看大場面而已」。