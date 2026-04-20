底特律老虎隊「怪力男」李灝宇大聯盟首秀於台灣時間本月18日登場，馬上就來到有「綠色怪物」全壘打牆的波士頓紅襪主場。老虎隊今天也公布幕後花絮影片，用繁體中文寫下，「李灝宇的芬威初登場，一定要來綠色怪物留下大名」，讓台灣球迷集結到貼文按讚，為李灝宇迎戰紅襪隊加油。
李灝宇對決紅襪火球男苦吞4支0 守備美技震驚網
李灝宇今天擔任先發三壘手打第8棒，休息一天再次迎戰紅襪隊，對上紅襪火球男克羅謝（Garrett Crochet ），雖沒有安打演出，但八局下穩穩接住紅襪一顆三壘方向滾地球，大角度完美傳向一壘製造出局數，紮實守備表現讓球迷既驚艷又欣慰。
對於李灝宇因隊友麥金斯特里（Zach McKinstry）受傷而臨危受命，老虎隊官方社群之前就曾發文，並用繁體中文寫下「從台灣到MLB，歡迎來到大聯盟，灝宇！」隨李灝宇今天再次上場對決左投，老虎隊也再更新一支幕後花絮。
老虎隊：初登場一定要來綠色怪物留下大名
老虎隊同樣在Threads發文配上影片，「Hao-Yu Lee signs the Green Monster during his first visit to Fenway Park 李灝宇的芬威初登場，一定要來綠色怪物留下大名」。
只見李灝宇走進波士頓紅襪主場芬威主場、傳奇全壘打牆「綠色怪物」內部，接下麥克筆並看著簽名板詢問，「任何地方都可以嗎？（Anywhere?）」等到肯定的回答後完成簽名。這則貼文也吸引台灣球迷替李灝宇加油，也有網友大讚「老虎小編都用繁中」，搞笑表示「流量密碼來了」。
強打者證明題「綠色怪物」 球迷：灝宇轟一支吧
綠色怪物（Green Monster）是波士頓紅襪主場芬威公園（Fenway Park）左外野全壘打牆的暱稱，於1912年建造，是大聯盟所有球場中第二高的全壘打牆。由於「綠色怪物」獨特的設計，讓芬威球場內的長打都變得變幻莫測，甚至將許多全壘打沒收為場內安打。
大聯盟裡也流傳著「綠色怪物」的傳說，「只要你有本事，就去挑戰綠色怪物。只要能成功征服它，哪怕只有一次，人們也將尊稱你為真正的強打者！」對此，網友也祝福李灝宇能在紅襪球場順利擊出全壘打「直接轟一支出去！」
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李灝宇今天擔任先發三壘手打第8棒，休息一天再次迎戰紅襪隊，對上紅襪火球男克羅謝（Garrett Crochet ），雖沒有安打演出，但八局下穩穩接住紅襪一顆三壘方向滾地球，大角度完美傳向一壘製造出局數，紮實守備表現讓球迷既驚艷又欣慰。
對於李灝宇因隊友麥金斯特里（Zach McKinstry）受傷而臨危受命，老虎隊官方社群之前就曾發文，並用繁體中文寫下「從台灣到MLB，歡迎來到大聯盟，灝宇！」隨李灝宇今天再次上場對決左投，老虎隊也再更新一支幕後花絮。
老虎隊：初登場一定要來綠色怪物留下大名
老虎隊同樣在Threads發文配上影片，「Hao-Yu Lee signs the Green Monster during his first visit to Fenway Park 李灝宇的芬威初登場，一定要來綠色怪物留下大名」。
只見李灝宇走進波士頓紅襪主場芬威主場、傳奇全壘打牆「綠色怪物」內部，接下麥克筆並看著簽名板詢問，「任何地方都可以嗎？（Anywhere?）」等到肯定的回答後完成簽名。這則貼文也吸引台灣球迷替李灝宇加油，也有網友大讚「老虎小編都用繁中」，搞笑表示「流量密碼來了」。
綠色怪物（Green Monster）是波士頓紅襪主場芬威公園（Fenway Park）左外野全壘打牆的暱稱，於1912年建造，是大聯盟所有球場中第二高的全壘打牆。由於「綠色怪物」獨特的設計，讓芬威球場內的長打都變得變幻莫測，甚至將許多全壘打沒收為場內安打。
大聯盟裡也流傳著「綠色怪物」的傳說，「只要你有本事，就去挑戰綠色怪物。只要能成功征服它，哪怕只有一次，人們也將尊稱你為真正的強打者！」對此，網友也祝福李灝宇能在紅襪球場順利擊出全壘打「直接轟一支出去！」