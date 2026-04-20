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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽火熱開打，東區龍頭底特律活塞首戰以101：112爆冷敗給第八種子奧蘭多魔術，NOWnews球評李亦伸受訪時直言「活塞隊危險了」，並認為魔術有機會上演老八傳奇勇闖第二輪。李亦伸表示：「雖然活塞是東區唯一支拿下60勝的球隊，但我對他們很憂心，因為他們除了康寧漢（Cade Cunningham）之外，沒有一個穩定稱職的二號跟三號球星」，在這場比賽中康寧漢砍下39分，但還是無法帶領球隊獲勝。另外李亦伸也點出活塞另一個困境就是羅賓森（Duncan Robinson）雖是一名優秀的射手，但就是一名純射手，整支球隊在三分外線的投射及空間到了季後賽會遇到問題，果然在季後賽首戰就踢到鐵板。本場比賽活塞的主力中鋒杜倫（Jalen Duren）在魔術的無限的換防跟包夾之下失去了他的神力，所以當內線的中鋒杜倫打不開，進攻端就剩下康寧漢一個人獨自帶隊的情況下，整個活塞隊他不但在進攻遇到麻煩，他在防守端也陷入蠻大的困境。李亦伸認為，魔術隊的優勢在於他們擁有高規格的後衛及鋒線，主力的輪換球員身高都在6呎5到6呎11吋之間，再加上球員年輕又有速度跟爆發力，在對位上可以無限換防，所以魔術隊在面對活塞隊，他們在在攻防兩端的對位幾乎不吃虧，本場比賽魔術隊先發五人全部得分都達到兩位數，這也是他們能爆冷擊敗活塞的關鍵。首戰結束後，李亦伸大膽預測「奧蘭多魔術有機會以下克上，創造老八傳奇，這個系列賽活塞麻煩大了」。