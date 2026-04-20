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洛杉磯道奇隊挑戰世界大賽三連霸的決心昭然若揭。根據美媒《Heavy》記者畢夏普（Curt Bishop）的最新報導，道奇隊極有可能在季中發動一場震撼職棒圈的超大型交易，對象正是底特律老虎隊的頂級左投、曾兩度榮獲賽揚獎的史庫柏（Tarik Skubal）。隨著老虎隊開季表現低迷，這樁傳聞已久的交易案正逐漸轉化為現實。現年29歲的史庫柏是當今球界公認的最強左投之一，本季開季表現依然穩健，在4場先發中繳出2勝2敗、防禦率2.22的優異成績。然而，其所屬的老虎隊開季17場僅拿下8勝9敗，若老虎隊持續在分區後段掙扎，為了換取重建資產而送出王牌史庫柏，將成為老虎隊管理層的現實選項。道奇隊陣中雖然已擁有山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、大谷翔平（Shohei Ohtani）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等超級巨星，但開季至今先發輪值的深度仍有隱憂。特別是新加盟的「令和怪物」佐佐木朗希（Roki Sasaki）表現起伏不定，多次投不滿5局便退場，這讓道奇隊更渴望獲得一位能一槌定音的「絕對王牌」。道奇隊不僅口袋深，農場深度更是全聯盟頂尖。畢夏普指出，道奇手中握有外野手德波拉（Josue De Paula）、霍普（Zyhir Hope）等潛力新秀，以及萊恩（River Ryan）、席漢（Emmet Sheehan）等具備大聯盟即戰力的投手。這些豐富的「籌碼」足以讓道奇在談判桌上佔盡優勢。畢夏普在報導中直言：「道奇隊擁有一流的農場系統，為了得到心儀的目標，他們從不猶豫付出巨額代價。如果這筆交易達成，道奇隊的戰力將明顯升級，奪下三連霸的可能性將進一步提升；對於老虎隊來說，這也將是放眼未來的絕佳素材。」