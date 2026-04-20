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漢堡王：買一送一！今「免費升級」套餐現賺55元 月底省錢速食優惠

▲漢堡王力拚月底省錢，推出小華堡、Q彈海老堡「免費升級套餐」現賺55元優惠。（圖／漢堡王提供）

摩斯漢堡：MOS青年大滿足餐「現省56元」三大組合

4月底省錢速食優惠狂加碼！漢堡王不只有「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券，官方表示，今（20）日起連續14天，小華堡、Q彈海老堡「免費升級套餐」現賺55元，而且點心有薯條、洋蔥圈、辣薯球任選，再自由配飲料好大方，划算菜單一次看。摩斯漢堡則有MOS青年大滿足餐「現省56元」三大組合。漢堡王即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）爽吃；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找套餐包含小點心與中杯飲料，點心有薯條、洋蔥圈、辣薯球任選，再自由配飲料。同步推出「安格斯肉肉祭」，主打3款套餐169元起，爽吃勁濃安格斯牛肉堡餐、花生安格斯牛肉堡餐，而期間限定的「捲捲德腸安格斯牛肉堡」則是189元。摩斯漢堡月底也幫大家加菜，即日起至6月30日，爽吃三大組合優惠「最高現省56元」：◾️（原價285元）、◾️（原價280元）、◾️（原價275元）。