4月底省錢速食優惠狂加碼！漢堡王不只有「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券，官方表示，今（20）日起連續14天，小華堡、Q彈海老堡「免費升級套餐」現賺55元，而且點心有薯條、洋蔥圈、辣薯球任選，再自由配飲料好大方，划算菜單一次看。摩斯漢堡則有MOS青年大滿足餐「現省56元」三大組合。
漢堡王：買一送一！今「免費升級」套餐現賺55元 月底省錢速食優惠
漢堡王即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）爽吃「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券，半價優惠菜單有：小薯條、小洋蔥圈、小辣薯球、4塊雞塊、3入黃金QQ球、大玉米濃湯及38元中杯飲料共11款可選；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找。
即日起至5月3日連續14天，購買原味 ／辣味小華堡、Q彈海老堡「免費升級套餐」特價119元（原價174元）現賺55元！套餐包含小點心與中杯飲料，點心有薯條、洋蔥圈、辣薯球任選，再自由配飲料。
同步推出「安格斯肉肉祭」，主打3款套餐169元起，爽吃勁濃安格斯牛肉堡餐、花生安格斯牛肉堡餐，而期間限定的「捲捲德腸安格斯牛肉堡」則是189元。
摩斯漢堡：MOS青年大滿足餐「現省56元」三大組合
摩斯漢堡月底也幫大家加菜，即日起至6月30日，爽吃三大組合優惠「最高現省56元」：
◾️「超級大麥海洋珍珠堡＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋蒟蒻（蜂蜜檸檬／葡萄）＋大冰紅茶」優惠價239元（原價285元）、
◾️「摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋蒟蒻（蜂蜜檸檬／葡萄）＋大冰紅茶」優惠價229元（原價280元）、
◾️「超級大麥薑燒珍珠堡＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋蒟蒻（蜂蜜檸檬／葡萄）＋大冰紅茶」優惠價219元（原價275元）。
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漢堡王即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）爽吃「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券，半價優惠菜單有：小薯條、小洋蔥圈、小辣薯球、4塊雞塊、3入黃金QQ球、大玉米濃湯及38元中杯飲料共11款可選；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找。
即日起至5月3日連續14天，購買原味 ／辣味小華堡、Q彈海老堡「免費升級套餐」特價119元（原價174元）現賺55元！套餐包含小點心與中杯飲料，點心有薯條、洋蔥圈、辣薯球任選，再自由配飲料。
同步推出「安格斯肉肉祭」，主打3款套餐169元起，爽吃勁濃安格斯牛肉堡餐、花生安格斯牛肉堡餐，而期間限定的「捲捲德腸安格斯牛肉堡」則是189元。
摩斯漢堡月底也幫大家加菜，即日起至6月30日，爽吃三大組合優惠「最高現省56元」：
◾️「超級大麥海洋珍珠堡＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋蒟蒻（蜂蜜檸檬／葡萄）＋大冰紅茶」優惠價239元（原價285元）、
◾️「摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋蒟蒻（蜂蜜檸檬／葡萄）＋大冰紅茶」優惠價229元（原價280元）、
◾️「超級大麥薑燒珍珠堡＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋蒟蒻（蜂蜜檸檬／葡萄）＋大冰紅茶」優惠價219元（原價275元）。