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▲小S（左）還原大S於日本旅遊過世，動機是自己提議的。（圖／東森綜合台提供）

大S死於日本內幕！小S痛哭：後悔提議旅行

▲小S（左）與蔡康永（中）感性對談。（圖／東森綜合台提供）

已故藝人大S（徐熙媛）去年2月於日本過世，時隔1年，其胞妹小S（徐熙娣）近日在《小姐不熙娣》合體蔡康永，還原那趟日本泡溫泉的家族旅遊是由自己發起的，S媽曾因過年期間費用高昂、不想當「冤大頭」而反對，但母女3人仍努力說服媽媽，希望能留下美好回憶，怎料最後發生憾事，小S痛哭喊：「每次想起姊姊，就會覺得當初如果聽媽媽的話不去，是不是就不會發生憾事？」節目中，蔡康永問小S，遺憾發生後，有什麼事情一直想對大家說的？她坦言，在大S離世後的很長一段時間，生活幾乎是一片空白，「我不知道自己在幹嘛。」面對蔡康永關心她是否靠酒精麻痺自己，小S苦笑否認頹廢，但那陣子經常與S媽對飲聊天，因為那是她們表達思念的方式，「我們必須不斷地聊起姊姊，透過聊天來思念。」小S難掩淚水表示，當年那趟日本泡溫泉的家族旅遊是由自己發起，當時一向怕累、不出門的大S，竟一反常態地堅持成行，雖然S媽曾因過年期間費用高昂而反對，但母女三人仍努力說服媽媽，小S自責地說：「每次想起姊姊，覺得當初如果聽媽媽的話不去，是不是就不會發生憾事？」儘管S媽頻頻溫柔安慰，她內心仍充滿苦澀。蔡康永也感性分享，當初得知噩耗的第一時間，唯一念頭就是：「徐熙娣怎麼辦？徐熙娣完蛋了。」他透露，那段時間他所做的每一件事、每一個決定，都是以「小S處於最糟狀況」為基準去評估，蔡康永欣慰表示，看見小S帶給觀眾歡笑的本能依舊在，放心不少，而小S也給予回應：「因為回歸進棚的第一集有你在，我很放鬆。」