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洛杉磯道奇隊日籍強投佐佐木朗希，今（20）日在客場挑戰科羅拉多洛磯隊的比賽中，再次陷入投不滿5局的泥淖。總計今日僅投4又2/3局失3分退場，開季至今4場先發中有3場未能投完5局。由於表現未達先發投手應有的基礎預期，美國媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）指出，佐佐木朗希可能面臨被移往後援投手（牛棚）的調度危機。佐佐木朗希今日首度與明星捕手史密斯（Will Smith）搭檔，雖然開局穩定，但在第5局遭到同分點砲火與連續安打追平。賽後佐佐木難掩失望，他表示：「隊友已經幫我打下3分，我應該要在領先狀態下退場。我在第2輪被攻略，主因還是投出的球種不夠多元，且現有球種的品質不夠高，這是我必須整理和面對的問題。」儘管總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後給予溫和評價，認為他「整體表現比上一場更好、更有效率」，但也直言：「確實希望他能撐過第5局。」然而，美媒的評價則相對犀利。《運動畫刊》記者萊文（Matt Levine）撰文指出，佐佐木從春訓時期防禦率高達15.58開始，狀態就一直不穩定。開季至今防禦率仍超過6，且頻繁的提早退場已造成道奇隊牛棚沉重的負擔。隨著受傷的主力先發斯奈爾（Blake Snell）即將歸隊，道奇隊的輪值將變得擁擠。萊文指出，若佐佐木在接下來的幾場比賽中仍無法證明自己有能力分擔至少5到6局的先發局數，球團可能會迫於現況，將他調往後援投手的位置。這對當初以頂級先發身分加盟的佐佐木來說，將是最不願見到的結果。報導強調，道奇球團雖然仍對佐佐木的潛力充滿信心，但在爭奪世界大賽三連霸的高壓賽季中，球隊無法長期容忍無法提供局數穩定度的先發投手。「佐佐木必須用實力向球團證明自己。」萊文表示：「接下來的幾場比賽至關重要。在最壞的情況下，道奇隊可能不得不做出原本絕不考慮的決策，即將他轉為後援。」