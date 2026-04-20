美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（20）日客場迎戰科羅拉多洛磯，由於弗里曼（Freddie Freeman）進入陪產假名單，道奇大物新秀沃德（Ryan Ward）在近期被道奇升上大聯盟，並在今日對上洛磯的比賽中擔任先發一壘手打第7棒，雖道奇最終以6：9不敵洛磯，但沃德在大聯盟首戰繳出5支2，1分打點的亮眼表現。
在3A打出超狂表現 沃德終於等到機會
沃德現年28歲，他在2019年MLB選秀會被道奇在第8輪選中，他上賽季在3A繳出0.290打擊率、36轟、122分打點，拿下太平洋聯盟的年度MVP，本季在3A出賽18場，敲出4轟與6支二壘安打，打擊率高達0.324。
曾助中華隊進12強決賽 沃德成「台灣之友」
沃德在2024年入選世界棒球12強美國隊名單，並在複賽對上委內瑞拉時，在9局上從前富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）敲出陽春砲，幫助美國以6：5險勝委內瑞拉，同時也送中華隊進入決賽，因此沃德也被稱為「台灣之友」
儘管沃德在小聯盟打出絕佳表現，但由於道奇打線太過豪華，因此讓沃德苦無升上大聯盟機會，這次因弗里曼陪產沃德終於等到機會，沃德能夠為道奇補上板凳左打火力，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在春訓期間也曾盛讚沃德，「我最欣賞萊恩的一點就是他的執行力。不論是要求他增加守備多樣性、減少三振率，還是提升長打產出，他每一項都達標了。」
資料來源：《Yahoo Sports》
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沃德現年28歲，他在2019年MLB選秀會被道奇在第8輪選中，他上賽季在3A繳出0.290打擊率、36轟、122分打點，拿下太平洋聯盟的年度MVP，本季在3A出賽18場，敲出4轟與6支二壘安打，打擊率高達0.324。
曾助中華隊進12強決賽 沃德成「台灣之友」
沃德在2024年入選世界棒球12強美國隊名單，並在複賽對上委內瑞拉時，在9局上從前富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）敲出陽春砲，幫助美國以6：5險勝委內瑞拉，同時也送中華隊進入決賽，因此沃德也被稱為「台灣之友」
儘管沃德在小聯盟打出絕佳表現，但由於道奇打線太過豪華，因此讓沃德苦無升上大聯盟機會，這次因弗里曼陪產沃德終於等到機會，沃德能夠為道奇補上板凳左打火力，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在春訓期間也曾盛讚沃德，「我最欣賞萊恩的一點就是他的執行力。不論是要求他增加守備多樣性、減少三振率，還是提升長打產出，他每一項都達標了。」