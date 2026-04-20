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伊朗外交部長阿拉格齊（ Seyed Abbas Araghchi），上週五在X平台宣布荷姆茲海峽開放的消息，但短短不到24小時，伊朗軍方就宣布重新關閉海峽，一段據悉是伊朗革命衛隊海軍向海員發出的無線電廣播中，譏諷「白痴」的音檔也在網路上流傳，不少人認為就是在罵阿拉格齊，再次反映出伊朗政軍分裂的現狀。不過，伊朗駐南非大使館則發文澄清，音檔裡說的白痴，指的是美國總統川普（Donald Trump）。綜合《華爾街日報》等外媒報導，一段波斯灣船員錄下的音檔顯示，上週六晚間，有名自稱是伊朗革命衛隊海軍成員的人，通過海上無線電廣播，強調海峽仍然關閉：「我們將遵照我們領袖的命令開啟大門，而不是聽信某些白痴的推文。」而大約同一時間，與革命衛隊關係密切的《塔斯尼姆通訊社》也公開抨擊阿拉格齊宣布政策的方式不妥。報導引述伊朗問題專家的看法，認為西方可能以為伊朗指揮體系清晰，與外交部談判，進度和條件會被逐級上報，然後上層做出決定，但關鍵時刻似乎是那些擁有槍械、無人機、快艇的人，握有更多話語權。不過，對於這段革命衛隊譏諷阿格拉齊的音檔，伊朗駐南非大使館則發文澄清，打下：「白痴，他指的是你們的白痴總統-川普。只要google一下『白痴』，你就會知道究竟是誰了。」