我是廣告 請繼續往下閱讀

▲萬華分局澄清，員警於派出所內曾多次詢問當事人及家屬是否有送醫診治需求未獲明確回應。（圖／警方提供）

台北市萬華區西寧南路1月15日一名杜姓男子因公司尾牙提早下班，怎料，於騎機車返家途中突感身體不適，故將機車停放在路邊後嘔吐。然而，杜男妻子卻在事發相隔近4個月後控訴，稱警方當時主觀認定杜男有酒駕情事，甚至拒絕將其送醫的請求，還強行將人帶回派出所逼迫認罪。拖延數小時後才將杜男送醫，經診斷確認為突發性腦出血（中風）。對此，萬華分局也做出回應。針對這起事件，萬華分局今（20日）上午召開記者會說明並公布秘錄器畫面，表示員警於1月15日13時09分許接獲西寧南路有民眾路倒，便迅速前往現場，發現杜姓男子坐在路邊且有嘔吐和疑似酒駕情形。經救護人員評估，杜男並非危急個案，身上疑似還留有酒味；另杜男神智狀況不清，現場實施酒測均無法完成，即依「取締酒駕拒測處理作業程序」查處並帶返派出所。此外，對於杜男妻子指控要求送醫多次，警方仍不予理會，直至杜男主管提醒其症狀和「中風」相似後，員警才將杜男戴上腳鐐並送醫。警方澄清，員警於派出所內曾多次詢問當事人及家屬是否有送醫診治需求，惟均未獲明確回應，直至同日16時07分許員警主動致電119協助送醫，經醫院診斷為「自發性腦出血」。萬華分局表示，家屬認為現場處理員警及救護人員涉有過失傷害情事並提出告訴，調查期間雖當事人表示不願提告，惟本分局為求公允，於本年2月3日報請臺北地檢署偵辦，並視偵審結果追究相關人員責任。並強調後續將業提案例教育並加強教育訓練，強化員警執勤觀念，並注意執勤技巧與服務態度。