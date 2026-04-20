台北市萬華區西寧南路1月15日一名杜姓男子因公司尾牙提早下班，怎料，於騎機車返家途中突感身體不適，故將機車停放在路邊後嘔吐。然而，杜男妻子卻在事發相隔近4個月後控訴，稱警方當時主觀認定杜男有酒駕情事，甚至拒絕將其送醫的請求，還強行將人帶回派出所逼迫認罪。拖延數小時後才將杜男送醫，經診斷確認為突發性腦出血（中風）。對此，萬華分局也做出回應。
針對這起事件，萬華分局今（20日）上午召開記者會說明並公布秘錄器畫面，表示員警於1月15日13時09分許接獲西寧南路有民眾路倒，便迅速前往現場，發現杜姓男子坐在路邊且有嘔吐和疑似酒駕情形。經救護人員評估，杜男並非危急個案，身上疑似還留有酒味；另杜男神智狀況不清，現場實施酒測均無法完成，即依「取締酒駕拒測處理作業程序」查處並帶返派出所。
此外，對於杜男妻子指控要求送醫多次，警方仍不予理會，直至杜男主管提醒其症狀和「中風」相似後，員警才將杜男戴上腳鐐並送醫。警方澄清，員警於派出所內曾多次詢問當事人及家屬是否有送醫診治需求，惟均未獲明確回應，直至同日16時07分許員警主動致電119協助送醫，經醫院診斷為「自發性腦出血」。
萬華分局表示，家屬認為現場處理員警及救護人員涉有過失傷害情事並提出告訴，調查期間雖當事人表示不願提告，惟本分局為求公允，於本年2月3日報請臺北地檢署偵辦，並視偵審結果追究相關人員責任。並強調後續將業提案例教育並加強教育訓練，強化員警執勤觀念，並注意執勤技巧與服務態度。
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萬華分局表示，家屬認為現場處理員警及救護人員涉有過失傷害情事並提出告訴，調查期間雖當事人表示不願提告，惟本分局為求公允，於本年2月3日報請臺北地檢署偵辦，並視偵審結果追究相關人員責任。並強調後續將業提案例教育並加強教育訓練，強化員警執勤觀念，並注意執勤技巧與服務態度。