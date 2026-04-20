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立法院長韓國瑜日前偕同國民黨台北市松山、信義區議員擬參選人許原榮，前往台灣關愛基金會探視「黑戶寶寶」照護現況，當走進現場，孩子們天真的笑容映入眼簾，卻讓他心情格外沉重，韓國瑜立刻指示同仁訂購100罐奶粉，希望為這群孩子盡一份即時的支持，同時也呼籲行政院，應儘速成立跨部會專責窗口。韓國瑜隨後在臉書發文表示，這些「黑戶寶寶」多半是來台打拚的移工子女，卻因種種原因未能取得戶籍與合法身分，導致從出生起便被排除在醫療與教育體系之外，「人生才剛開始，就已經走得比別人辛苦」。韓國瑜點出，長期投入第一線的台灣關愛基金會，替這些孩子撐起一片天，從生活照顧、醫療協助，到安置與身分問題的奔走，承擔了極大的壓力。走進現場，看見孩子們純真的笑容，讓韓國瑜心中格外不捨，他們需要的，其實只是一個被台灣社會接住的機會，他也立刻請典亮基金會的同仁訂購100罐奶粉，希望能盡一份心意，支援孩子們的長期生活必需品。然而，韓國瑜也提到，隨著案例逐年增加，預估每年將新增數百名黑戶寶寶，現行制度已難以因應。這已經不是單一機構可以承擔的問題，而是整個國家不能再迴避的責任。如果連最無助的孩子，都接不住，大家談再多進步，都只是空話。「我們常說，孩子是國家的未來。」韓國瑜強調，但如果連「被看見」的資格都沒有，未來又從何談起？政府存在的意義，不只是管理，更是守護。守護那些最弱小、最無聲的人。在此，他也正式呼籲行政院，應儘速成立跨部會專責窗口，整合相關資源，從制度面協助這些孩子取得基本身分與應有保障，也讓第一線的民間力量能夠獲得更穩定的支持。最後，韓國瑜直言，一個社會的溫度，就在於如何對待最弱勢的孩子。這些孩子，不該被遺落。每一個生命，都值得被看見、被守護。因為國家的高度，不在它多強，而在它會不會彎下腰，抱起最小的人。期盼讓每一個出生在這片土地上的孩子，都能被制度接住、被社會擁抱。