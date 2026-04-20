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即使中東戰局反覆無常，伊朗再度宣布，荷姆茲海峽將持續關閉，但市場情緒持續樂觀，台北股市今（20）日開盤上漲45.9點、來到36850.24點，盤中更是站上37000點整數關卡，最高來到37344.5點，再創新高點，午盤上漲484.85點或1.32%，來到37289.19點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.83點、來到373.17點，盤中最高來到385.17點，同創新高點，午盤上漲12.12點或3.26%，來到384.46點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：聯電、友達、台玻、群創、旺宏；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、穩懋、聯電、金居、旺宏。權值股帶頭走高，權王台積電以平盤價2030元開出後向上走強，午盤來到今日最高價2055元，上漲25元或1.23%；台達電以1860元盤上開出，盤中最高來到1980元，逼近2000元關卡，午盤上漲110元或5.98%，來到1950元；鴻海也緩步走高，午盤上漲2元或0.97%，來到208元。PCB族群持續成為盤面焦點，高技、景碩、南電、金居、臻鼎-KY、凱崴、精成科攻上漲停板，欣興、柏承、榮科、騰輝電子-KY上漲逾9%，博智、尖點上漲逾8%。矽光子族群也持續走高，聯亞、光聖、前鼎、蔚華科、創威、華星光、IET-KY、上詮攻上漲停板，環宇-KY、穩懋上漲逾9%，聯光通上漲逾8%，聯電上漲逾7%。不過記憶體族群持續走低，旺宏下跌逾8%，華邦電下跌逾3%，南亞科、力積電下跌逾1%。