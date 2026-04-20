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前民眾黨立委李貞秀13日被開除黨籍後，頻頻登上政論節目展開連番爆料，不僅如此，她昨（19）日更於社群平台直播證實，已向台北地方法院聲請假處分，以保住黨籍。對此，民眾黨表示，在4月13日中評會開鍘的那一天，其實她就已經不具備我們民眾黨的黨籍，隨之就沒有所謂的不分區立委的資格。民眾黨法律顧問、律師賴苡安表示，依照《選罷法》第73條第2項的規定，在喪失政黨黨籍的時候，不分區立委的資格就會自動喪失。所以她的資格、她的身分、她的狀態，已經是穩定了，在4月13日中評會開鍘的那一天，其實她就已經不具備我們民眾黨的黨籍，隨之她就沒有所謂的不分區立委的資格。賴苡安表示，所以後面不管是中選會函請立法院來做註銷、立法院有註銷的動作，或者是中選會有沒有去做公告的部分，這一些都並不是屬於有行政裁量的行政處分，它都僅僅只是一個觀念通知而已，並不會再去變更李貞秀的身分跟資格。賴苡安指出，不分區立法委員的資格，僅僅就是繫屬在她是否具備有黨員的身分。後面的行政機關的所有程序，以及包括她自己解職文件的簽署或者是程序，都只是一個行政作業而已，它並不是一個新的法律行為。賴苡安提到，針對李貞秀要向法院去提起這樣子的一個訴訟，每個人都有他的權利，也都是相對地尊重。至於在法院的攻防，就留到上法院的時候再說。