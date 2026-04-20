西區第2種子聖安東尼奧馬刺隊在主場迎戰波特蘭拓荒者隊，進行NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪G1賽事。馬刺隊22歲的超級狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）在生涯季後賽首秀便展現劃時代級別的天賦，全場飆進5記三分球、狂轟35分，一舉超越傳奇前輩鄧肯（Tim Duncan）的隊史紀錄。最終馬刺隊以111：98擊潰拓荒者，在系列賽取得1比0領先。

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文班亞馬半場21分　寫NBA歷史28年來紀錄

今日馬刺兩大傳奇中鋒鄧肯與羅賓森（David Robinson）皆到場觀戰。文班亞馬絲毫不見初登場的青澀，首節便展現驚人的運球與外線手感，單節砍下12分。第二節他持續肆虐籃筐，多次上演跨場一條龍與空接暴扣。

半場結束時，文班亞馬13投8中、三分球4投3中，高效率奪下21分。NBA官方發文指出，這是自1997-98賽季進入「實況轉播時代」以來，球員在季後賽首秀上半場的最高得分紀錄，震撼全美。WNBA球星克拉克（Caitlin Clark）也在社群媒體驚嘆：「文班亞馬簡直太離譜了！」

末節帶傷回歸　超越鄧肯紀錄躍居隊史第一

比賽進入第三節，拓荒者在阿夫迪亞（Deni Avdija）單場30分、10籃板的帶領下展開強力反撲，一度追至僅2分差距。關鍵第四節，文班亞馬接管比賽，連續內線得分並在外線發砲，將分差再度拉開至21分。

雖然比賽中途文班亞馬一度被霍勒迪（Jrue Holiday）撞倒在地、手肘表情痛苦，被換下場保護，但隨著拓荒者再度縮小分差，他展現強大韌性帶傷重回賽場。回歸後他立即命中關鍵三分，這球也讓他的得分來到33分，正式超越鄧肯在1998年創下的季後賽首秀32分隊史紀錄。

團隊多點開花　馬刺防守鎖定勝局

除了文班亞馬的35分5籃板2蓋帽完美數據，馬刺今日共有5人得分上雙。主控福克斯（De'Aaron Fox）與瓦塞爾（Devon Vassell）穩健的火力支援，讓馬刺整場比賽多數時間都掌握主動權。防守端則展現例行賽62勝的深度，成功限制拓荒者的外線發揮。

拓荒者主將阿夫迪亞（Deni Avdija）21投12中拿到30分，另有10籃板5助攻，可惜雙拳難敵四手。最終，馬刺以13分之差在主場守住勝利。文班亞馬用一場史詩級的表演證明自己已準備好在季後賽大顯身手。雙方系列賽第二戰將繼續在馬刺主場舉行。


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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...