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▲張凌赫（左）新戲《這一秒過火》虐戀王楚然，搭著《逐玉》的熱度未播先紅，有望在5月底、6月初上線。（圖／翻攝自IG@iqiyitw）

張凌赫憑《逐玉》爆紅，代言接不完，他的新作品《這一秒過火》更是未播先紅，今（20）日他在微博更新劇照，只見他和女主角王楚然站在窗前，他輕輕地靠在王楚然的肩上，明明有著190的身高，卻撒嬌地倚靠著女生，張凌赫也寫下，「我們會在哪一秒再相遇？」立刻又讓粉絲戀愛了。張凌赫在微博上傳新戲《這一秒過火》的海報，寫下「我們會在哪一秒再相遇？」海報中他站在王楚然身後，像是撒嬌一般地靠著她的肩膀，露出淺淺地微笑，王楚然則望向遠方，兩人之間複雜的關係在海報中完美呈現。張凌赫因《逐玉》漲粉300多萬，也帶動《這一秒過火》還沒播出就已經是熱搜榜常客，張凌赫在劇中飾演少帥之子「慕容清嶧」，一出生就被抱錯，還遭到養父虐待，逃亡時被神秘孤女「任素素」王楚然所救，卻累及其家族遭滅頂之災。幾年後重逢，二人暗生情愫，但王楚然為救他人，毅然假死遁逃，留張凌赫沉淪於失愛之痛。3年後王楚然現身，卻成了張凌赫的準大嫂，一個滿是被背叛的怨；一個藏著難以言說的痛，在試探與拉扯間愛恨交織。