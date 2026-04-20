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▲▼黎姿分享多張度假美照，解放好身材。（圖／黎姿＠gigilai_official）

▲黎姿是香港一代美人，老了也風韻猶存。（圖／微博@黎姿）

現年54歲的香港一代玉女黎姿2008年嫁給富商馬廷強後，就退出演藝圈，息影至今近18年。黎姿後來轉行創建商業帝國，成為高端醫美品牌「卓珈」創始人，身價一度增加約3億港幣（新台幣12億元）。近日黎姿則在微博分享自己的度假美照，只見她換上比基尼在海邊漫步，大秀好身材，也讓粉絲紛紛驚呼黎姿保養得當，歲月絲毫沒在她身上留下痕跡。黎姿16日在IG發文，分享自己和家人到海島度假的照片、影片。只見黎姿漫步在沙灘上，換上比基尼泳裝搭配鵝黃色外套、短褲，整個人看起優雅又有自信，身材也沒有多餘的贅肉，與當年叱吒香港影壇的模樣幾乎沒變化，讓粉絲看了都紛紛留言稱讚黎姿，「實在太美了，好有氣質」、「歲月從不敗美人」、「姐姐美到骨子裡了」。回憶黎姿的演藝生涯，她因家境貧困，14歲就踏入演藝圈工作，並在90年代時，成為歌影視三棲藝人；曾主演《古惑仔》系列電影，靠「小結巴」這個角色深受觀眾喜愛，還因出演1993年的電影《倚天屠龍記之魔教教主》，被封為「最美周芷若」，是香港影迷心中的不老女神。不過黎姿在2008年就嫁給富商馬廷強，從此淡出演藝圈。黎姿息影後除了將心力投注在家庭外，也創建了自己的醫美公司卓珈（CosMax）；該公司2016年9月初在香港上市，提供專業皮膚護理療程及護膚產品，成為不少貴婦的最愛。2021年8月，卓珈還被美圖秀秀APP的公司購入5%股份，讓黎姿身價一口氣漲了約12億台幣，可見黎姿頗具經商頭腦，加上她的外型凍齡美豔，也因此被稱讚是最美CEO。