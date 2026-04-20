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YTR公布新北割頸案「乾哥乾妹照片」！5天狂吸204萬次觀看

▲新北市某國中2023年12月25日發生割頸案，兇嫌「乾哥」郭姓少年與教唆的「乾妹」林姓少女，分別遭判處12年與11年有期徒刑定讞，2人僅需3年多至4年就有機會假釋，引起被害家屬不滿。（圖／記者林則澄攝，2024.03.16）

謎案追蹤突然爆紅！頻道「2大特色」吸1.9億觀看：連台灣人也愛

謎案追蹤以案件講解詳實、剪輯節奏快和探討深入聞名

主持人Bing言談中還會流露出一絲同理心，和一般抱著獵奇心態與流量目的的講解案件頻道有所不同。

▲新北少年割頸案引發社會討論，有海外YTR直接公布兇嫌照片，連帶讓頻道其他講解影片受到關注。（圖／記者嚴俊強攝）

不只乾哥乾妹案！謎案追蹤解說「2大案」也被推：超詳細

其中「黃子佼案」、「長榮大學馬來西亞女學生命案」等也被點名講解完整

▲藝人黃子佼涉入「創意私房」論壇購買並持有高達2845部未成年性影像，遭到公眾強烈譴責與批評，形象一夕之間跌落谷底。（圖／記者李政龍攝，2025.3.26）

▲長榮大學馬來西亞籍女大生，2020年遭梁姓兇嫌擄走性侵殺害。（圖／NOWNEWS資料照片）

2023年新北國中生割頸案震驚全台，兇嫌「乾哥」與教唆的「乾妹」分別遭判處12年與11年有期徒刑定讞，但因《兒少法》與《少年事件處理法》等法條規定不可隨意公布未成年加害者資訊，民眾若貿然公布恐遭重罰。，力推「每一個案件找的資料都超級詳細」。2023年12月發生新北國中生割頸案，兇嫌「乾哥」郭姓少年與教唆的「乾妹」林姓少女，分別遭判處12年與11年有期徒刑定讞，2人僅需3年多至4年就有機會假釋，引起被害家屬不滿，也讓外界十分關注。然而，近日YouTube頻道「謎案追蹤」上傳影片講解該案，過程中直接公布兇嫌照片、真實姓名與生活照，短短5天就吸引204萬人觀看。隨著這部影片爆紅後，也讓「謎案追蹤」在台灣打響。據了解，海外YouTube頻道「謎案追蹤」於2020年創立，創立6年已有76.2萬粉絲追蹤，頻道則以講解犯罪案件為主題，講述的案件涵蓋各國殺人、失蹤案，案件來源從台灣到國外皆有，甚至包括眾多未解懸案等，全頻道目前已累積1.9億觀看次數。，不只深度還原案件經過、法庭紀錄及相關證據，甚至連警察錄音都有，每一集長度都多達30分鐘以上。不少忠實粉絲提到，謎案追蹤影片製作過程非常嚴謹又認真，網路上針對其頻道也好評不斷，大讚「謎案追蹤真的是我最喜歡的案件類型YTR，每支影片都很長+會有現場的畫面、音檔，推薦大家」、「謎案追蹤真的推爆！每一個案件找的資料都超級詳細，還有附警察辦案時的錄音」、「謎案追蹤超推，不知不覺就直接看完整部片了」。謎案追蹤講解的案件類型多元，其中也包含不少台灣社會重大案件，，「我很少會看那麼長的YouTube影片，但我昨晚不知不覺看完，然後又看了大馬女學生的案件，結果晚上睡不好」、「還看了謎案追蹤出的黃子佼案」。這兩起案件都在社會引發高度關注，首先「黃子佼案」源自於藝人黃子佼涉入「創意私房」論壇購買並持有高達2845部未成年性影像，遭到公眾強烈譴責與批評，形象一夕之間跌落谷底；「長榮大學馬來西亞女學生命案」發生於2022年10月，長榮大學一名馬來西亞籍女學生返回校外宿舍途中，遭梁姓兇嫌隨機擄走並性侵殺害，消息傳出震驚台馬兩國。除了這幾起社會重大案件，頻道影片還包括張文捷運隨機殺人、新北三重祖孫3代命案、苗栗隨機砍人案等，如今頻道因本次公布「乾哥乾妹」資訊於台灣引發高度討論，讓謎案追蹤瞬間躍升為近期全台討論度最高的YouTube頻道，引發社會正反兩極的熱烈迴響。