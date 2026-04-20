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▲ 黃偉哲表示，這次台南水果獲得馬國消費者肯定，數百箱鳳梨火速銷售一空，期待後續也帶動紅心芭樂的買氣暢旺，更希望藉機邀請馬來西亞朋友有機會能親自造訪台南。（圖／南市府提供）

▲ 台南產的紅心芭樂跟冬瓜茶磚首次在吉隆坡超市上架。（圖／南市府提供）

延續在檳城創下的台南農特產熱潮，市長黃偉哲在19日馬不停蹄來到吉隆坡行銷，現場推出台南紅心芭樂、冬瓜茶磚的超市上架展售。黃偉哲表示，這次台南水果獲得馬國消費者肯定，在檳城、吉隆坡備貨的數百箱鳳梨火速銷售一空，期待後續也帶動紅心芭樂的買氣暢旺，更希望藉機邀請馬來西亞朋友有機會能親自造訪台南，親自體驗台南甜的好滋味。黃偉哲指出，這是第一次把台南引以為傲的鳳梨跟芭樂介紹給馬來西亞朋友，這兩款水果各具獨特風味與營養，期盼能獲得重視天然、健康的消費者青睞。而冬瓜茶這款懷舊古早味，則有清香甘潤又解暑的特色，在馬來西亞溫暖的天候下特別受到歡迎。駐馬來西亞大使連玉蘋則說，台馬雙邊貿易暢旺，是最適合行銷販售台灣產品的地方，很高興台南的水果跟冬瓜茶獲得馬國肯定，也預祝這些優質產品現在與未來的業績都「興、豐、旺」一路長紅。台南市政府表示，市府近年積極從品質提升、品牌包裝到通路媒合，打造完整外銷體系，並持續開拓馬來西亞的市場，這次活動現場觀察到民眾試吃後普遍給予肯定，也讓市府對未來持續深化馬國市場更具信心，未來將持續拓展海外通路據點，透過結合行銷活動與在地合作夥伴，提升台南農產在國際市場的競爭力，期盼讓更多國際人士皆可品嚐到台南優質美味。