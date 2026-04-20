我是廣告 請繼續往下閱讀

半場21分、1997-98年以來第一人

全場至少30分、2火鍋與5顆三分、史上第一人

全場35分、隊史第一人

全場35分、天勾賈霸以來第一人

NBA季後賽首輪持續熱戰，馬刺今（20）日111：98大破拓荒者，搶得系列賽開門紅，22歲當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）首次打季後賽，全場就攻下35分、5籃板與2火鍋，狂寫4大驚人紀錄，包含超越隊史傳奇鄧肯（Tim Duncan），寫下馬刺隊史季後賽首秀單場得分最高紀錄，並成為史上首位在季後賽首秀就拿到至少30分、2火鍋與5顆三分的球員。文班亞馬本戰自開節就展現強大進攻欲望，搭配不俗三分投籃手感，半場就拿到21分，成為NBA自從1997-98年以來，第一位首場季後賽半場就攻下21分的球員。馬刺一路領先，文班亞馬下半場也多半將球交給隊友進攻，下半場小試身手攻下14分，全場35分、5籃板、2火鍋與5顆三分，超越隊史傳奇鄧肯在1998年4月23日首場季後賽面對太陽所寫下的單場32分紀錄，成為隊史首場季後賽單場最高得分的球員。此外，文班亞馬也成為NBA史上首位在季後賽首秀就拿到至少30分、2火鍋與5顆三分的球員，35分則是繼天勾賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後，在季後賽首秀中得分最多的中鋒。除了文班亞馬狂寫4大紀錄以外，當家後衛卡斯特（Stephon Castle）本場先發出賽33分鐘，13投4中得到17分、7籃板與7助攻，成為馬刺隊史自從帕克（Tony Parker）之後，第一位在季後賽單場拿到15分、5籃板與5助攻的後衛。