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中國國台辦於鄭習會後宣布「10項惠台措施」，但未見政府有正面回應，中華民國全國商業總會理事長許舒博今率7大公協會舉行座談會表達訴求，直言自己沒收到中方施壓及壓力，「倒是接到台灣政府電話」，並喊話中央「不要站在產業與人民對立面」。台中市長盧秀燕表示，政府最重要的工作就是幫民間拚經濟，而不是用意識形態卡經濟，「要拚好經濟，不要拚倒經濟」。中國推出惠台10大措施後，台灣政府拒絕接球，更有聲音指業者受到中國壓力。許舒博今（20）日商總今邀請旅行、旅館、食品、糕餅、青果、遊覽車等產業代表舉行座談會，呼籲政府以產業與人民利益為主，不要站在產業與人民的對立面。許舒博也強調，沒有接到任何大陸施壓電話，反而有接到政府電話，商總代表產業工會生存與發展，產業有發聲的自由，提出良性建議沒要與政府對立，不要用扣帽子的方式打壓產業的聲音，施壓的說法「莫須有，胡說八道」、「誰造口業，因果自己承受」。市長盧秀燕上午出席台中市東勢生命紀念館落成啟用典禮，受訪時媒體問及商總舉辦座談會的看法。盧秀燕表示，民眾很希望政府重視惠台10項政策，政府最重要的工作是幫民間拚經濟，不要用意識形態卡經濟，政府「要拚好經濟，不要拚倒經濟」。