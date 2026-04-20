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又一家風力發電開發商選擇離開台灣！過去就傳出風場開發進度落後的法國電力能源台灣公司（EDF power solutions Taiwan）今年農曆年傳出遣散台灣員工，也連帶導致其所開發的440MW的「蔚藍海彰化風場」胎死腹中，而因為EDF是由法國政府全資擁有的電力公司，放棄在台灣開發風電決定更加耐人尋味。值得一提的是，離岸風電區塊開發第三階段第一期（3之1）當初共有5家風廠簽約，但如今僅剩下正在施作海事工程的哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙二期，以及尚未取得融資的風睿能源（SRE）的海盛風電，其餘風場不是沒有進度，就是公司解散或退出台灣，也代表政府不可能在2028年達到3GW目標。EDF是歐洲最大的電力公司之一，是由法國政府100%持股。他們在2022年、台灣政府推動離岸風電區塊開發時來到台灣，並且在2022年12月與台亞風能共同得標開發440MW的「環洋離岸風力發電計畫」（2023年更名為「蔚藍海彰化離岸風電計畫」），並目標在2028年併網。然而，自此之後EDF幾乎無再對外揭露風場重大進度，如一般的融資、供應商、風電零組件進展都毫無音訊，與退出台灣市場的科理歐永續能源（CORIO）海鼎二風場，以及去年上旬因海峽一風場因進度未達標遭能源署解約、同樣由海峽風電開發的海峽二風場，並列為進度不明的風場。而近年EDF少數對外訊息，便是去年10月與台灣智慧電能公司簽署為期30年的企業購電協議（CPPA），成為首座與台灣新成立泛官股購售電平台簽約的風場。對於EDF退出台灣，台智電回應，「本公司一切將按既有合約進行。」然而，據悉EDF在今年農曆年間就有法國母公司高層來台，宣布終止開發台灣風場，給予公司成員優離優惠離職方案，並已照程序向能源署提出終止開發的公文，對於為什麼選擇停止開發，主要是綜合原因評估，但與地方政府開發進度息息相關，如今只剩下少數員工在台灣負責收尾。對於是否已經得知EDF台灣公司解散，能源署說明，個別業者議題尊重業者投資決定，並說若後續蔚藍海彰化風場確定中止計畫及解約，那麼就會在後續階段再重新對外招標。