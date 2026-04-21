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比賽地點： 金塊主場（Ball Arena）





金塊主場（Ball Arena） 開賽時間： 4月21日上午10：30





4月21日上午10：30 丹佛金塊：高原雙雄狀態巔峰 深度陣容力拼聽牌



金塊目前士氣正盛，約基奇（Nikola Jokić）與莫瑞（Jamal Murray）的二人轉配合在季後賽模式下依舊無解。除了先發戰力，替補的布魯斯·布朗（Bruce Brown）與最佳第六人熱門候選人小哈達威（Tim Hardaway Jr.）提供的板凳深度，讓金塊在銜接段能持續向對手施壓。此戰若能再下一城，金塊將帶著極大的心理優勢前往明尼蘇達。





金塊目前士氣正盛，約基奇（Nikola Jokić）與莫瑞（Jamal Murray）的二人轉配合在季後賽模式下依舊無解。除了先發戰力，替補的布魯斯·布朗（Bruce Brown）與最佳第六人熱門候選人小哈達威（Tim Hardaway Jr.）提供的板凳深度，讓金塊在銜接段能持續向對手施壓。此戰若能再下一城，金塊將帶著極大的心理優勢前往明尼蘇達。 明尼蘇達灰狼：蟻人右膝告急 團隊得分能力引人擔憂



灰狼在G1展現了強大的對抗性，但末節體力下滑導致防線崩潰。目前最大的危機在於頭號得分點愛德華茲因右膝傷勢被列入「出戰成疑」，若他缺陣，灰狼的進攻火力和側翼突破將出現巨大真空。灰狼急需蘭德爾（Julius Randle）與戈貝爾（Rudy Gobert）在禁區發揮更大影響力，期望可以填補愛德華茲場均近30分的火力空缺。





丹佛金塊：季後賽模式啟動 逆境處理能力頂級



金塊自3/19以來便未嘗輸過任何比賽，已經持續連勝一個月堪稱是聯盟現今最火燙的球隊。G1在落後兩位數的情況下，靠著約基奇的策應與莫瑞的連續中距離完成逆轉，展現了身為強權的韌性。目前金塊團隊健康狀況良好，對於灰狼的防守策略已摸透，預期G2會更早發動強攻。





金塊自3/19以來便未嘗輸過任何比賽，已經持續連勝一個月堪稱是聯盟現今最火燙的球隊。G1在落後兩位數的情況下，靠著約基奇的策應與莫瑞的連續中距離完成逆轉，展現了身為強權的韌性。目前金塊團隊健康狀況良好，對於灰狼的防守策略已摸透，預期G2會更早發動強攻。 明尼蘇達灰狼：進攻穩定度下滑 傷病成最大敵人



灰狼近4場比賽（含例行賽末段）取得2勝2敗，防守端雖然有戈貝爾坐鎮，不過場均得分明顯下降。而G1帶傷作戰的愛德華茲雖拚盡全力，但明顯受到膝傷限制，導致第四節單打成功率降低，更進而導致傷勢加劇。若愛德華茲G2無法出賽，灰狼在銜接段的進攻當機問題將更為嚴重。





丹佛金塊：約基奇（Nikola Jokić） 身為年度MVP最終候選人，約基奇在季後賽的節奏掌控堪稱大師級。面對灰狼的雙塔包夾，他的傳球視野與高位投射依舊是破防的最佳利器。





身為年度MVP最終候選人，約基奇在季後賽的節奏掌控堪稱大師級。面對灰狼的雙塔包夾，他的傳球視野與高位投射依舊是破防的最佳利器。 明尼蘇達灰狼：蘭德爾（Julius Randle） 在愛德華茲出戰成疑的情況下，蘭德爾必須分擔更多持球進攻的責任。他能否利用強壯身材在禁區強打，並減少失誤，將決定灰狼能否在客場反客為主。





愛德華茲的膝蓋傷勢： 作為灰狼的靈魂，「蟻人」能否出賽或能在場上發揮多少影響力，是本戰勝負的第一變數。



禁區籃板爭奪： 瓦蘭丘納斯（Jonas Valančiūnas）加入金塊後，讓金塊禁區對抗力大增。灰狼禁區能否在鞏固籃板球上取優勢，是他們唯一的生路。



外線火力的復甦： 金塊的莫瑞能否從上一戰外線8投0中的低迷手感中重新找回準頭，讓約基奇在內線獲得更多發揮空間？





丹佛金塊： 目前無重大傷兵。





目前無重大傷兵。 明尼蘇達灰狼：Anthony Edwards（右膝傷病管理，出戰成疑）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 07:00 AM 多倫多暴龍 vs. 克里夫蘭騎士 (G2) 08:00 AM 亞特蘭大老鷹 vs. 紐約尼克 (G2) 10:30 AM 明尼蘇達灰狼 vs. 丹佛金塊 (G2)

NBA 2025-26季後賽首輪激戰持續升溫，台灣時間4月21日，西區勁旅丹佛金塊將於主場續戰明尼蘇達灰狼。金塊在系列賽首戰展現了老練的執行力與高原主場的強大統治力，成功在下半場逆轉灰狼取得1比0領先。對於灰狼而言，這不僅是一場避免落入0比2絕境的保衛戰，更是一場與傷病賽跑的生存戰。目前灰狼頭號球星愛德華茲（Anthony Edwards）的傷情陰影，讓這場對決更添變數。✳️✳️✳️✳️✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：