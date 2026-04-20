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▲鄭習會，網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲鄭習會前後，網路相關留言內容、主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）

▲鄭習會前後，藍綠營同溫層，相關貼文數據比較。（圖／QuickseeK提供）

國民黨主席鄭麗文7日到12日訪問中國6天，並在10日與中共總書記習近平會面，雙方共同強調「九二共識，反對台獨」立場，對此，兼任民進黨主席的總統賴清德表示，「以和平包裝統一」不僅違背民意，也會帶給台灣無窮後患，台灣擺脫一中框架、走向全世界才是正確道路。民眾黨主席黃國昌則說，台灣民眾黨認為兩岸必須有好的、健康、永續的交流，在捍衛中華民國主權跟尊嚴的同時，跟對岸必須有善意的溝通跟對話。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察鄭習會的網路聲量趨勢，首波聲量高峰來自中國官方3月30日宣布鄭麗文訪中的時程安排，當日聲量衝上9.4萬，此後一直維持3萬則以上的高討論度，7日鄭麗文踏上中國國土起，每日網路聲量突破6位數，到4月10日鄭習會當天，更衝上28.8萬最高峰，鄭麗文會中稱「盼有天我當主人在台灣歡迎習近平」在網路上引發許多討論。12日鄭麗文返台，隔日起相關討論降至9.4萬、5.8萬、5萬，仍具一定熱度。這顯示「兩岸和平」在當前社會仍具備極高討論韌性，並非一次性的政治口水，國民黨成功讓該議題成為一週以上的全台焦點。鄭習會討論度高，網友的議論的主題有哪些？透過網路數據分析可知，會前比較主流的意見包括：36.1%網友表示支持鄭麗文、31.4%諷刺國民黨躺平說，23.3%支持兩岸和平交流。而在鄭習會落幕後，最主流的意見是支持兩岸和平交流不要戰爭，佔24.4%，其餘有14.2%譏鄭麗文是狗向主人搖尾巴、11.2%認為民進黨不能代表主流民意、10.1%諷陸委會可以收起來。由此可知，無論是在會前還是會後，「兩岸和平交流」仍是民眾相當關心的重點之一，雖然也存在著諷刺聲，或者強調「九二共識就是沒有共識」，然而鄭麗文踏上中國國土的旅程，仍有不少網友認為有意義且值得支持，在「避戰」的大旗之下，網友對國民黨「不要戰爭，透過交流換取和平」的論述認同度合計約63.9%，遠高於綠營的抹紅攻勢。藍綠政黨對鄭習會的反應如何？觀察藍綠網路同溫層，藍營內部士氣「爆發式成長」，在鄭麗文訪中前3天，泛藍社群貼文數42則，鄭麗文出發後3天，藍營社群貼文暴增至267則，成長逾6倍，貼文總互動數更衝上99,567則。至於綠營同溫層，在鄭麗文出訪前3天貼文數77則，雖然互動數隨議題升溫，但鄭麗文出發後3天綠營的發文數僅增至141，無論是頻次或能量集中度都遜於藍營，總互動數約90,047則。顯然鄭習會成功讓藍營基本盤士氣大振，將原本的疑慮轉化為攻擊動能，扭轉過去兩岸議題常被綠營壓制的局面。鄭麗文跟國民黨前任黨主席朱立倫相比，她的兩岸觀點被視為更為親近中國，從網路數據來看，鄭習會的結果對國民黨而言並不算太差，說明了台灣民眾對中態度並非鐵板一塊，「交流帶來和平」仍是支持者能大聲說得出口、民眾聽得進去的論述。雖然鄭麗文被貼紅標籤，一直讓國民黨擔心會傷害選情，但本次數據顯示，「避戰」與「對話」仍是極具市場的政治產品。國民黨若能將此氣勢轉化為長期穩定的兩岸論述，將大幅增這個政黨的可信賴度，甚至看到重返執政的可能，反之，鄭習會帶來的士氣只會曇花一現，國民黨就算贏了年底地方選舉，仍會因為統獨標籤，讓台灣民眾無法信任交付政權。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com