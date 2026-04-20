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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪第一戰今（20）日上演西區焦點對決，由聖安東尼奧馬刺隊在主場迎戰波特蘭拓荒者隊。馬刺隊狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）狂轟35分率隊奪勝。而對中國大陸球迷而言，最有意義的一刻莫過於效力拓荒者隊的中國小將楊瀚森，在比賽末段正式登場，完成了個人職業生涯的季後賽首秀。在比賽進入讀秒階段、勝負已定的最後52秒，拓荒者隊總教練斯普利特（Tiago Splitter）派上楊瀚森替補登場。雖然在短短不到1分鐘的時間內沒有數據進帳，但這52秒意義非凡。楊瀚森正式成為繼王治郅、巴特爾、姚明及易建聯之後，NBA歷史上第5位在季後賽舞台出戰的中國球員。賽後，球員社群「楊瀚森工作室」也第一時間更新社群動態，發文寫道：「季後賽體驗+1，繼續打磨，靜待機會。在場，即是成長。」展現出這名21歲長人對於生涯里程碑的謙遜與渴望。本場比賽馬刺隊展現出奪冠熱門的實力。當家球星文班亞馬全場21投13中，其中三分球6投5中，攻下35分、5籃板，帶領馬刺以111：98擊潰拓荒者。這場勝利也讓馬刺延續了一項驚人紀錄：拓荒者在季後賽歷史上11度作客馬刺主場，戰績是慘澹的0勝11負，完全無法攻破聖大安東尼奧的魔鬼主場。拓荒者當家核心阿夫迪亞（Deni Avdija）今日同樣傾盡全力，全場21投12中砍下30分、10籃板與5助攻，一度在第三節帶隊追至僅剩2分差距，無奈馬刺戰力兵強馬壯，最終仍無緣在系列賽首戰客場爆冷。今日拓荒者先發中鋒克林根（Donovan Clingan）在防守文班亞馬時顯得極為吃力，全場4投僅1中僅得2分。相較之下，馬刺本季取得62勝的高效體系，讓文班亞馬在進攻端如魚得水，半場就高效奪下21分，寫下自1997-98賽季以來季後賽首秀半場得分最高紀錄。隨著馬刺在系列賽取得1：0領先，拓荒者亟需在第二戰找回防守節奏。而對於楊瀚森來說，這52秒的洗禮僅是開始，全中國球迷都在靜待這位天才中鋒能獲得更多上場機會，在季後賽戰場上持續成長。