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搶佔商業空白區！全台第8間Fresh門市落腳青埔

▲7-11「Fresh青塘門市」提供多樣化的生鮮蔬果選擇。（圖／7-11提供）

▲7-11 Fresh青塘門市提供多元現做飲品體驗。（圖／7-11提供）

超商通路首度進駐大創複合專區！質感選物49元起

▲Fresh青塘門市進駐超商通路首間「DAISO大創複合專區」。（圖／業者提供）

▲青塘門市的IP專區進駐「Norns」生活質感品牌。（圖／7-11提供）

🟡Fresh 青塘門市開幕優惠一次看

4月25日開幕當天11:00至18:00消費滿222元可抽獎，最大獎為Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合（市價15580元）



4月23日至4月30日美威鮭魚全品項9.5折



4月23日至4月30日小豚吉在地豬肉第2件半價



4月23日至4月30日台塑蔬菜買1送1（台塑有機玉米筍、台塑有機櫛瓜、台塑有機高麗菜、台塑有機牛番茄），限量50組



4月23日至4月30日安昕雙享菇買2送1



4月23日至12月31日蔬菜全品項8折優惠



4月23日至4月30日果汁BAR買3送1



4月20日至4月26日生鮮水果滿500元贈家庭號水果切片1盒（蘋果切片／芭樂切片／綠肉洋香瓜／鳳梨切片），或購買生鮮水果滿599元送夏日水果保溫袋1份，贈完為止



4月20日至4月27日水果指定品項9折



台畜系列商品滿300元送台畜高崎火腿（肩胛）1包，限量100組



元氣御選臻白卵買2送1，限量300組，4月28日前買2盒送1串UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙



5月2日至5月3日嚴選美國牛排現場試吃活動



即日起至5月12日使用foodomo、foodpanda、Uber Eats三大外送平台，選「Fresh青塘門市」下單購買果真桃氣蜜露紅、四季蘋安青茶／紅茶、蹦米香茶拿鐵系列，享有單杯8折至8.5折優惠

🟡Fresh 青塘門市內觀亮點一次看

▲「DAISO大創複合專區」導入38台大創貨架商品，逾千種品項價格從49元至139元不等。（圖／7-11提供）

▲門市內提供娃寶機遊玩設備。（圖／7-11提供）

▲首次納入統一企業集團全IP設計的店型，共有13個IP。（圖／7-11提供）

▲Fresh青塘門市引進當令蔬果、肉品海鮮與生鮮食材、全球食材調味品等逾千款商品。（圖／7-11提供）

▲Fresh青塘門市3大經營主軸為頂級生鮮選品、質感選物、複合娛樂體驗。（圖／7-11提供）

▲Fresh青塘門市設置「饗喫鍋」火鍋專區，方便隨時輕自煮。（圖／7-11提供）

▲「智能果昔機」現打果昔使用100%新鮮水果製作鮮果果泥與冷凍果丁。（圖／7-11提供）

▲7-11「Fresh青塘門市」進駐桃園青埔生活圈，滿足多元採購需求。（圖／7-11提供）

超商再度創新紀錄，門市主打頂級生鮮、質感選物與複合娛樂體驗，今（20）日下午3時起試營運，4月25日開幕當天消費滿222元可抽Switch 2，還有指定蔬菜買一送一等優惠。7-ELEVEN鎖定住宅商圈、新興重劃區打造複合超市「Fresh」門市，看好桃園青埔特區匯聚高鐵、機捷，加上周邊商業區、高級住宅的生活機能，7-11選在中壢區開設首間「Fresh青塘門市」，也是全台第8間Fresh店型門市。7-11表示，今年第8間Fresh門市進駐桃園青埔生活圈，，其中冷藏及冷凍生鮮種類多達125種，並依單身、小家庭等主力客層打造小規格包裝。除了供應生鮮蔬果，Fresh青塘門市也提供多種現做飲品體驗，包含引進逾10種果汁、果昔等現打飲品；販售莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔等4種口味果昔（每杯79元）。另有熱飲「鮮玉米濃湯」（每杯55元）約90秒就能享有彷彿現煮的口感。全新菜單推出超過30款飲品，結合24小時供應優勢，搶攻青埔區現調手搖飲市場。，超過千種商品價格從49元至139元不等，包含流行小物、旅行、廚房用品、文具、收納、玩具、角色IP、居家、寵物等大創熱賣商品。在娛樂互動與機台體驗方面，則有娃寶機遊玩設備，強調盒玩與收藏開箱驚喜的「IP專區」，販售野獸國、TOP TOY兩大品牌限定盒玩商品，青塘門市更全新進駐生活質感品牌「Norns」，逾千項商品完整貨架陳列。店址：桃園市中壢區青昇路318、320號