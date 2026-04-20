超商再度創新紀錄！7-11在桃園中壢區開設首間「Fresh青塘門市」，把整間DAISO大創搬進去，門市主打頂級生鮮、質感選物與複合娛樂體驗，今（20）日下午3時起試營運，4月25日開幕當天消費滿222元可抽Switch 2，還有指定蔬菜買一送一等優惠。
搶佔商業空白區！全台第8間Fresh門市落腳青埔
7-ELEVEN鎖定住宅商圈、新興重劃區打造複合超市「Fresh」門市，看好桃園青埔特區匯聚高鐵、機捷，加上周邊商業區、高級住宅的生活機能，7-11選在中壢區開設首間「Fresh青塘門市」，也是全台第8間Fresh店型門市。Fresh青塘門市自4月20日下午3時起試營運，4月23日正式營業，4月25日全新開幕。
7-11表示，今年第8間Fresh門市進駐桃園青埔生活圈，以高端食材、日常生鮮的定位，引進當令蔬果、肉品海鮮、生鮮食材、全球食材調味品等超過千款商品，其中冷藏及冷凍生鮮種類多達125種，並依單身、小家庭等主力客層打造小規格包裝。
除了供應生鮮蔬果，Fresh青塘門市也提供多種現做飲品體驗，包含「果汁BAR」引進逾10種果汁、果昔等現打飲品；「智能果昔機」販售莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔等4種口味果昔（每杯79元）。
另有熱飲「鮮玉米濃湯」（每杯55元）約90秒就能享有彷彿現煮的口感。「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」全新菜單推出超過30款飲品，結合24小時供應優勢，搶攻青埔區現調手搖飲市場。
超商通路首度進駐大創複合專區！質感選物49元起
Fresh青塘門市更首度引進「DAISO大創複合專區」，導入38台大創貨架商品，超過千種商品價格從49元至139元不等，包含流行小物、旅行、廚房用品、文具、收納、玩具、角色IP、居家、寵物等大創熱賣商品。
在娛樂互動與機台體驗方面，則有娃寶機遊玩設備，強調盒玩與收藏開箱驚喜的「IP專區」，販售野獸國、TOP TOY兩大品牌限定盒玩商品，青塘門市更全新進駐生活質感品牌「Norns」，逾千項商品完整貨架陳列。
🟡Fresh 青塘門市開幕優惠一次看
店址：桃園市中壢區青昇路318、320號
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7-ELEVEN鎖定住宅商圈、新興重劃區打造複合超市「Fresh」門市，看好桃園青埔特區匯聚高鐵、機捷，加上周邊商業區、高級住宅的生活機能，7-11選在中壢區開設首間「Fresh青塘門市」，也是全台第8間Fresh店型門市。Fresh青塘門市自4月20日下午3時起試營運，4月23日正式營業，4月25日全新開幕。
除了供應生鮮蔬果，Fresh青塘門市也提供多種現做飲品體驗，包含「果汁BAR」引進逾10種果汁、果昔等現打飲品；「智能果昔機」販售莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔等4種口味果昔（每杯79元）。
另有熱飲「鮮玉米濃湯」（每杯55元）約90秒就能享有彷彿現煮的口感。「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」全新菜單推出超過30款飲品，結合24小時供應優勢，搶攻青埔區現調手搖飲市場。
Fresh青塘門市更首度引進「DAISO大創複合專區」，導入38台大創貨架商品，超過千種商品價格從49元至139元不等，包含流行小物、旅行、廚房用品、文具、收納、玩具、角色IP、居家、寵物等大創熱賣商品。
- 4月25日開幕當天11:00至18:00消費滿222元可抽獎，最大獎為Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合（市價15580元）
- 4月23日至4月30日美威鮭魚全品項9.5折
- 4月23日至4月30日小豚吉在地豬肉第2件半價
- 4月23日至4月30日台塑蔬菜買1送1（台塑有機玉米筍、台塑有機櫛瓜、台塑有機高麗菜、台塑有機牛番茄），限量50組
- 4月23日至4月30日安昕雙享菇買2送1
- 4月23日至12月31日蔬菜全品項8折優惠
- 4月23日至4月30日果汁BAR買3送1
- 4月20日至4月26日生鮮水果滿500元贈家庭號水果切片1盒（蘋果切片／芭樂切片／綠肉洋香瓜／鳳梨切片），或購買生鮮水果滿599元送夏日水果保溫袋1份，贈完為止
- 4月20日至4月27日水果指定品項9折
- 台畜系列商品滿300元送台畜高崎火腿（肩胛）1包，限量100組
- 元氣御選臻白卵買2送1，限量300組，4月28日前買2盒送1串UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙
- 5月2日至5月3日嚴選美國牛排現場試吃活動
- 即日起至5月12日使用foodomo、foodpanda、Uber Eats三大外送平台，選「Fresh青塘門市」下單購買果真桃氣蜜露紅、四季蘋安青茶／紅茶、蹦米香茶拿鐵系列，享有單杯8折至8.5折優惠
店址：桃園市中壢區青昇路318、320號