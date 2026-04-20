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牛棚能否繳出穩定表現？ 打線能否延續火力？

昆塔納能否投出壓制力？ 打線手感能否延續？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間4月21日進行，該日有9場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上科羅拉多洛磯的比賽，此戰道奇將推出弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）先發，而洛磯則是推出老將昆塔納（Jose Quintana）《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（15勝6敗）vs 紐約大都會（9勝13敗）比賽地點：庫爾斯球場比賽時間：台灣時間4月21日（二）早上08：40✅ 道奇觀戰焦點：打線穩定 牛棚依舊有隱憂道奇本季的豪華打線，火力輸出不是問題，儘管弗里曼（Frddie Freeman）因陪產假缺陣，替補上來的沃德（Ryan Ward）也有好表現。但道奇牛棚穩定性依舊不足，砸大錢簽下的迪亞茲（Edwin Diaz）目前防禦率高達10.50，如何在比賽後段守下勝利，成為道奇近期的問題。觀戰重點：✅洛磯觀戰焦點：昆塔納能否擋住道奇 打線能否幫忙洛磯此戰推出老將昆塔納先發，昆塔納今年先發2場，總計8局投球中被擊出7支安打，失掉5分自責分，投出8次保送，防禦率高達5.63。面對道奇豪華打線，球速不算快的昆塔納能否在打者天堂投出壓制力是一大考驗，此外，洛磯打線能否再輸出火力也是關鍵。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間4/21）📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：緯來育樂台：07:05 天使 VS 洋基緯來體育台、華視、東森洋片台：道奇 VS 洛磯🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台