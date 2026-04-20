美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間4月21日進行，該日有9場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上科羅拉多洛磯的比賽，此戰道奇將推出弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）先發，而洛磯則是推出老將昆塔納（Jose Quintana）《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

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洛杉磯道奇（15勝6敗）vs 紐約大都會（9勝13敗）

比賽地點：庫爾斯球場

比賽時間：台灣時間4月21日（二）早上08：40

✅ 道奇觀戰焦點：打線穩定　牛棚依舊有隱憂

道奇本季的豪華打線，火力輸出不是問題，儘管弗里曼（Frddie Freeman）因陪產假缺陣，替補上來的沃德（Ryan Ward）也有好表現。但道奇牛棚穩定性依舊不足，砸大錢簽下的迪亞茲（Edwin Diaz）目前防禦率高達10.50，如何在比賽後段守下勝利，成為道奇近期的問題。

觀戰重點：

  1. 牛棚能否繳出穩定表現？
  2. 打線能否延續火力？

✅洛磯觀戰焦點：昆塔納能否擋住道奇　打線能否幫忙

洛磯此戰推出老將昆塔納先發，昆塔納今年先發2場，總計8局投球中被擊出7支安打，失掉5分自責分，投出8次保送，防禦率高達5.63。面對道奇豪華打線，球速不算快的昆塔納能否在打者天堂投出壓制力是一大考驗，此外，洛磯打線能否再輸出火力也是關鍵。

觀戰重點：

  1. 昆塔納能否投出壓制力？
  2. 打線手感能否延續？

MLB賽程（台灣時間4/21）

4/20 23:10 老虎VS紅襪）

06:10 太空人 VS 守護者

06:40 紅雀 VS 馬林魚

06:40 紅人 VS 光芒

06:45 勇士 VS 國民

07:40 金鶯 VS 皇家

07:40 費城人 VS 小熊

08:40 道奇 VS 洛磯

09:38 藍鳥 VS 天使

09:40 運動家 VS 水手


📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台


🟡電視轉播：

緯來育樂台：07:05 天使 VS 洋基

緯來體育台、華視、東森洋片台：道奇 VS 洛磯

🟡線上收看：

MLB TV、愛爾達體育台

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...