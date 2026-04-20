美國有11名參與軍事、核子科學、太空或不明飛行物（UFO）研究的高層科學家，自2022年以來神秘死亡或失蹤，宛如科幻小說《三體》劇情。美國總統川普（Donald Trump）承諾將進行調查，盼在1週半內查出真相。有國會議員示警，有些陰謀正在發生。
美國福斯新聞報導，艾斯克瑞吉（Amy Eskridge，34歲）在2022年6月11日去世，官方公布的細節有限，但她的死因被報導是開槍自盡。她在生前專注研究「反重力」等實驗性概念，並在許多採訪中提到，研究非常規技術的研究人員常會被施壓，有突破性進展的科學家會被「消失」或停止發表論文。
包括艾斯克瑞吉在內，美國至少有6名高層科學家在2022至2026年間死亡，包括NASA研究員希克斯（Michael David Hicks，59歲）、NASA研究員麥瓦德（Frank Maiwald，61歲）、麻省理工學院物理學家羅瑞洛（Nuno Loureiro，47歲）、製藥科學家湯瑪斯（Jason Thomas，45歲）、及紅外線處理與分析科學家葛里爾麥爾（Carl Grillmair，47歲）。死因包括在住家外遭槍殺、自殺，部分死因不明。
而另有5名科學家在2023年至2026年間被通報失蹤，包括空軍研究員麥卡斯蘭（William "Neil" McCasland，68歲）、退休科學家查韋斯（Anthony Chavez，79歲）、NASA工程師雷扎（Monica Reza，60歲）、卡西亞斯（Melissa Casias，53歲）、加西亞（Steven Garcia，48歲）。這些人多在住家或戶外活動時失聯。
不明飛行物（UFO）研究者格里爾（Dr. Steven Greer）博士指出，部分人員可能涉及聯邦層級的及機密研究，因為「知道太多」才被帶走或主動消失，但也可能存在跨國犯罪組織，意圖阻止他們的研究被公開。
美國總統川普表示，針對此議題已經召開相關會議。希望這只是隨機事件，但在一週半內就會知道答案。此外，國家核安管理局（NNSA）亦證實正密切關注涉及其旗下實驗室與場站員工的相關通報。
白宮新聞祕書李威特（Karoline Leavitt）也表示，鑑於近期大眾對這些令人不安的案件提出合情合理的質疑，以及川普總統對真相的承諾，白宮正積極與所有相關機構及聯邦調查局（FBI）合作，不遺餘力的對所有案例進行調查。
眾議院監督委員會主席、共和黨籍眾議員科默（James Comer）表示，最初聽到這些事件時，以為只是「瘋狂的陰謀論」，但看到案件細節後改變想法，促使他向國防部、FBI、NASA及能源部發出通知，要求了解死亡、失蹤人員的資訊，計劃傳喚負責人到國會作證。
科默直言，「我們知道世界上有許多國家都渴望獲得我們的知識與核能能力。而這些人正處於該領域的前沿，他們現在不是死了就是失蹤了。」
文章來源：11th scientist death emerges in string of missing, dead officials with access to US secrets、String of scientist deaths, vanishings fuels expert talks of shadow ops and silenced secrets: 'Very serious'
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包括艾斯克瑞吉在內，美國至少有6名高層科學家在2022至2026年間死亡，包括NASA研究員希克斯（Michael David Hicks，59歲）、NASA研究員麥瓦德（Frank Maiwald，61歲）、麻省理工學院物理學家羅瑞洛（Nuno Loureiro，47歲）、製藥科學家湯瑪斯（Jason Thomas，45歲）、及紅外線處理與分析科學家葛里爾麥爾（Carl Grillmair，47歲）。死因包括在住家外遭槍殺、自殺，部分死因不明。
而另有5名科學家在2023年至2026年間被通報失蹤，包括空軍研究員麥卡斯蘭（William "Neil" McCasland，68歲）、退休科學家查韋斯（Anthony Chavez，79歲）、NASA工程師雷扎（Monica Reza，60歲）、卡西亞斯（Melissa Casias，53歲）、加西亞（Steven Garcia，48歲）。這些人多在住家或戶外活動時失聯。
不明飛行物（UFO）研究者格里爾（Dr. Steven Greer）博士指出，部分人員可能涉及聯邦層級的及機密研究，因為「知道太多」才被帶走或主動消失，但也可能存在跨國犯罪組織，意圖阻止他們的研究被公開。
美國總統川普表示，針對此議題已經召開相關會議。希望這只是隨機事件，但在一週半內就會知道答案。此外，國家核安管理局（NNSA）亦證實正密切關注涉及其旗下實驗室與場站員工的相關通報。
白宮新聞祕書李威特（Karoline Leavitt）也表示，鑑於近期大眾對這些令人不安的案件提出合情合理的質疑，以及川普總統對真相的承諾，白宮正積極與所有相關機構及聯邦調查局（FBI）合作，不遺餘力的對所有案例進行調查。
眾議院監督委員會主席、共和黨籍眾議員科默（James Comer）表示，最初聽到這些事件時，以為只是「瘋狂的陰謀論」，但看到案件細節後改變想法，促使他向國防部、FBI、NASA及能源部發出通知，要求了解死亡、失蹤人員的資訊，計劃傳喚負責人到國會作證。
科默直言，「我們知道世界上有許多國家都渴望獲得我們的知識與核能能力。而這些人正處於該領域的前沿，他們現在不是死了就是失蹤了。」
文章來源：11th scientist death emerges in string of missing, dead officials with access to US secrets、String of scientist deaths, vanishings fuels expert talks of shadow ops and silenced secrets: 'Very serious'