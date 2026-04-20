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軍購特別預算陷入僵局，媒體人趙少康日前拋出直接匡列8100億比較合理，民進黨藉外交及國防委員會召委陳冠廷也提出三階段推進構想。對此，國防部長顧立雄今（20）日表示，希望朝野能夠理性的來審視預算，來強化我們的國防戰力。立院外交及國防委員會今日邀請顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」，並備質詢。國防部在全程機密專報會議後，顧立雄受訪表示，今天這個版本就軍購、商購跟委製的部分，在整體作戰能力需求的部分上面做了一個非常完整的一個說明，有一些涉及機敏的事項，也不便加以公開，會就可以公開的部分予以公開。顧立雄還說，但重點還是在於今天有看到民眾黨的委員來，國民黨委員除了陳永康之外，在報告的時候沒有看到有其他的委員，所以還是會持續的跟所有政黨來進行溝通，讓他們了解國防部整體的規劃， 國防部有這個信心，一旦能夠願意來聽取全部的專報的內容 ，就會支持為什麼要編列1兆2500億 。媒體問如果國民檔持續不來委員會怎麼辦？顧立雄表示，這個部分因為現在要進行團協商，立法院長韓國瑜會主持 ，這個部分再看看各黨團能不能同意， 再來對這個部分在能夠為保持機敏的前提之下，來進一步了解有關除了軍購案以外，然後商購跟委製整體的必要性 。媒體追問專報有提到國民黨有堅持他們可以先用8100億，顧立雄說，現在因為都還在要進行協商的時期，後續看看國民黨還有民眾黨的態度 ，希望朝野能夠理性的來審視預算，來強化我們的國防戰力。