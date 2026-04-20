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超越傳奇！文班亞馬寫下NBA歷史新頁

賽後訪談展現謙遜領袖特質：戰術體系優先

馬刺團隊發揮穩定 拓荒者苦吞客場敗戰

2026年NBA季後賽首輪正式點燃戰火，聖安東尼奧馬刺今（20）日在主場迎戰從附加賽脫穎而出的波特蘭拓荒者。眾所矚目的馬刺球星維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）迎來職業生涯季後賽處女秀，他全場展現統治級實力，成為NBA歷史上首位在季後賽首秀達成此數據的球員，率隊以111：98擊敗拓荒者，取得系列賽1比0領先。本場比賽，文班亞馬出戰33分鐘，進攻端極具效率，全場21投13中，其中三分球6投5中，驚人的外線手感讓拓荒者防線束手無策。他最終繳出的超全能數據。根據數據統計，文班亞馬成為。同時，他的35分也刷新了馬刺隊史球員季後賽首秀的最高得分紀錄，超越了傳奇球星鄧肯（Tim Duncan）在1998年寫下的31分紀錄。賽後，文班亞馬在場邊接受採訪，當被問及打破隊史首秀得分紀錄的感受時，他淡然地表示：「這其實不算什麼。你知道的，這更多體現的是我們整支球隊的精神。」對於首次踏上季後賽地板的感受，文班亞馬坦言氣氛確實不同，但他強調團隊的穩定性是關鍵：「顯然（季後賽）感覺不一樣，但我們在例行賽打得非常出色，所以戰術層面沒有理由做出改變。」這種超越22歲年齡的成熟心態，也是馬刺本季能重返強權行列的核心。除了文班亞馬的歷史級表現，上季新人王卡斯爾（Stephon Castle）與明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）也穩定發揮，幫助馬刺從首節便建立領先優勢。反觀拓荒者隊，儘管阿夫迪亞（Deni Avdija）試圖反擊，但在文班亞馬坐鎮的禁區面前，拓荒者的突破屢屢受挫。這場勝利是馬刺隊自2018-19賽季以來的首場季後賽勝仗。雙方將於兩日後繼續在聖安東尼奧進行系列賽第二戰，文班亞馬能否延續火燙手感，將是拓荒者教練團最頭痛的難題。