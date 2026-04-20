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為什麼沒人相信，1980後的我們，小學一年級，就自己走路上學，家人根本不管......

▲網友討論以前小一自己都會走路去上課，但身邊許多人都不相信，引爆廣大迴響。（圖／NOWNEWS資料照）

「以前小學甚至沒手機，都自己走路上下學，現在看起來根本是不可能的任務」。

小一走路上學是真的！七、八年級生的回憶殺湧現

小學一年級根本也沒有手機可以使用，但爸媽總是會安心放任我們自己走去學校上課，連要怎麼聯繫對方都不知道，就這樣出門、回家度過了國小時光。

▲以前七、八年級生真得非常多人都是自己走路上下課。（圖/記者鄧力軍翻攝）

如今台灣人的高度防範危機意識拉高，國小生、國中生自己走路去上課也真的少見非常多。

台灣治安的轉捩點！2大案件讓爸媽不敢再讓小孩獨自上課

在留言區中，有不少人也有提到台灣治安的轉捩點，包括1987年的「陸正案」以及1997年的「白曉燕命案」。

現在許多家長都會接送小孩上學，往往到下午四點、五點學校門口就會擠爆家長汽機車，但對於七、八年級生來說，你記得你當初是怎麼上學的嗎？近日有網友討論，自己在小學一年級時都是自己走路回家，結果身邊的朋友根本都不相信，貼文引起廣大迴響，超過3萬人按讚討論，表示過去真的都是自己走路上下課。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「很多人都說我誇大其詞！現在的人似乎難以想像過去的放養模式」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我家離學校15分鐘，真的都是自己走路去，現在真的少好多了」、「小時候脖子都掛著家裡鑰匙，就是所謂的鑰匙兒童，父母根本不知道小孩幾點到家，也不會打電話確認」、《NOWNEWS》記者自己也是八年級生，想當年真的從小學一年級開始就都是自己走路上學，大約要走15分鐘，現在看來最讓人感到離奇的就是，當年通訊設備並不發達，當時每次下課都會有排路隊，然後大家一起走到一個路口之後再分開，幾個住比較近的同學就會一起走回家，爸爸、媽媽根本都在上班賺錢沒空接送，以前只要看到有被家長接送的同學，都會說他們家是有錢人，「陸正案」當時是一名10歲的男童陸正，在下課前往補習班途中失蹤被綁架，雖家長交付贖金仍遭撕票，遺體至今未尋獲，此案當時引起全國對兒童綁架的恐慌，學校也開始推動哨子運動以及加強路隊機制。另外則是「白曉燕命案」，藝人白冰冰之女白曉燕在林口上學途中遭陳進興等人綁架、殘忍殺害，三名兇嫌還持續逃亡犯下其他罪行，徹底打破台灣社會治安安全感。時至今日，家中如果有年幼小孩上下課，通常父母都改由「親自接送」居多，除非是已經上高中，或者有伴可以成群同行，父母才會比較安心。