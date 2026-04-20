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民眾黨內部紛擾升溫，民眾黨立院黨團主任陳智菡近日與前立委李貞秀隔空交戰，並在節目中落淚，隨後於臉書有感而發，吸引民眾黨前主席柯文哲留言鼓勵，不過，此舉被網紅四叉貓（劉宇）質疑陳智菡「自導自演」。對此，民進黨立法院黨團今（20）日直言，陳智菡與李貞秀的眼淚都是鱷魚的眼淚，重點應回到李貞秀雙重國籍問題。對於柯文哲在留言區送暖，四叉貓質疑陳智菡是「自導自演」一事，民進黨團書記長范雲表示，對於李貞秀事件，民進黨的立場非常一致，堅守是制度，不是針對個案。范雲指出，民眾黨的處理方式，現在還有很多人質疑，其內部在民主和制度上有問題，如他過去說，過去民眾黨團質疑民進黨是霸凌中配、歧視中配，現在這個迴力鏢，迴向民眾黨，至於民眾黨團的發言人有沒有誤用民眾黨的帳號，「這些細節，我們就不評論了」。民進黨團副幹事長陳培瑜則說，要提醒大家，陳智菡與李貞秀的眼淚都是鱷魚的眼淚，民眾黨家裡的宮鬥爛戲，會不會到最後，來個手牽手大和解，繼續霸佔媒體版面？他強調，台灣目前有許多重要的事需要討論，若讓民眾黨的宮鬥爛戲霸佔媒體版面，這不是台灣選民的福氣。陳培瑜認為，所有的討論還是應該回到李貞秀的雙重國籍，還有民眾黨用這雙重國籍的身分，操弄不分區的資格的法治態度依然不清晰，這才是民眾黨現在最大的問題，「至於陳智菡與李貞秀的鱷魚的眼淚，台灣人就敬謝不敏」。