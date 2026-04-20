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▲拓荒者此役唯一的亮點是阿夫迪亞（Deni Avdija）。他全場21投12中，狂砍30分10籃板5助攻。（圖／美聯社／達志影像）

▲身為擁有總冠軍經驗的老將，霍勒迪本場似乎帶傷上陣，但這不能掩蓋他糟糕的投籃選擇與低迷效率。（圖／美聯社／達志影像）

為了迎接今天的季後賽首戰，聖安東尼奧馬刺全隊刻意穿著黑色西裝進場。有人說這扮相像《星際戰警》，但我倒覺得這更像是WWE傳奇巨星「送葬者」Undertaker的進場氣勢——殺氣騰騰，準備在季後賽的舞台上無情埋葬對手。而他們也確實做到了，在文班亞馬（Victor Wembanyama）破隊史紀錄首秀35分的帶領下，系列賽G1以111：98痛宰波特蘭拓荒者，打得對手毫無招架之力。馬刺為迎接今天的季後賽首戰，特別有肅殺的氣氛，特別是文班亞馬，那種身高搭配黑西裝、黑領帶，手上還拿著一本書，頓時像是某種異次元生物降臨，準備摧毀對手。例行賽繳出均25分、11.5籃板、3.1助攻與聯盟第一的3.1阻攻，文班亞馬的季後賽處女秀完全沒有生澀感。上半場他就以極高效率狂砍21分，全場出戰33分鐘，21投13中（包含三分球6投5中），爆砍35分5籃板1助攻2阻攻。文班亞馬不僅超越傳奇名宿鄧肯（Tim Duncan）的隊史季後賽首秀得分紀錄，更成為NBA歷史上首位在季後賽首戰就能拿下至少35分且命中5記三分球的球員。面對這樣的怪物，拓荒者的防線簡直形同虛設。拓荒者此役唯一的亮點是阿夫迪亞（Deni Avdija）。他全場21投12中，狂砍30分10籃板5助攻，成為繼詹姆斯（LeBron James）之後，NBA史上第二位在季後賽首秀達成「30+10+5」的球員。更具意義的是，他是以色列史上第一位打季後賽的球員，寫下里程碑。然而，馬刺的防守策略極其明確且致命。瓦塞爾賽後透露，馬刺針對阿夫迪亞的計畫就是「盡可能派上所有生力軍輪番伺候，最終目標就是讓他精疲力竭」。這個車輪戰戰術在下半場收到完美成效，加上阿夫迪亞下半場與隊友相撞受傷，導致他第三節僅拿5分，拓荒者的進攻箭頭就此被徹底折斷。籃球是團隊運動，阿夫迪亞的獨木難支，凸顯了拓荒者其他主力球員的嚴重失常。這場比賽的慘敗，有3大罪人難辭其咎：📍克林根（Donovan Clingan）： 作為內線防守者，克林根在場上完全被文班亞馬當成提款機。他上陣接近22分鐘，7投僅2中，只拿到4分7籃板，還賠上3次犯規。攻守兩端都被文班亞馬徹底打爆，毫無對抗之力。📍霍勒迪（Jrue Holiday）： 身為擁有總冠軍經驗的老將，霍勒迪本場似乎帶傷上陣，但這不能掩蓋他糟糕的投籃選擇與低迷效率。全場15投僅4中（三分球6中1），僅得9分。當球隊需要他穩定軍心並提供火力時，他卻頻頻打鐵，嚴重傷害了球隊的進攻流暢度。📍格蘭特（Jerami Grant）：身為前球隊一哥， 全場6投2中，正負值是全場最低的-25。他在場上如同隱形人，一塌糊塗的數據完全拖垮了球隊的整體局勢。除了場上的潰敗，拓荒者在場外的行為更令球迷心寒。根據雅虎體育報導，拓荒者是今年所有季後賽球隊中，唯一一支因為老闆湯姆·鄧頓（Tom Dunton）實施「成本削減措施」，而沒有帶上雙向球員隨隊遠征的球隊。更令人無言的是，拓荒者球團已預告，接下來的主場賽事將「不會」為進場觀眾提供免費的應援T恤。在全聯盟都在為季後賽不計成本投入時，拓荒者老闆這種寒酸的經營方式，無疑是在向全隊傳遞一個錯誤信號：比起贏球，我更在乎省錢。其實聯盟也不是沒有其他小市場球隊，但鄧頓買下這支球隊很明顯就只是為了投機，藉此鼓勵城市興建新球館賺一筆，然後再高價把球隊賣掉，對拓荒者全無熱愛，充滿銅臭味。當一支球隊打進季後賽，對手馬刺正全副武裝、全隊團結一致準備在主場掀起黑色風暴時，拓荒者的老闆卻在為了省幾張機票錢和幾件T恤的成本精打細算。缺乏後勤支援與高層的決心，連基本的季後賽氛圍與底氣都營造不出來，這樣的球隊，要拿什麼去贏下一個準備建立新王朝的對手？