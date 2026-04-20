我是廣告 請繼續往下閱讀

即使中東戰局反覆無常，伊朗再度宣布，荷姆茲海峽將持續關閉，但市場情緒持續樂觀，台北股市今（20）日開盤上漲45.9點、來到36850.24點，盤中更是站上37000點整數關卡，最高來到37344.5點，再創新高點，終場上漲154.46點或0.42%，收在36958.8點，成交量為9199.77億元中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.83點、來到373.17點，盤中最高來到385.17點，同創新高點，終場上漲11.16點或3%，收在383.5點，成交量為3067.19億元。今日個股成交量排行榜前五名為：聯電、友達、台玻、群創、旺宏；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯電、穩懋、聯發科、旺宏。權值股帶頭走高，權王台積電以平盤價2030元開出後向上走強，今日最高來到2055元，不過最後一盤爆出賣壓，終場下跌5元或0.25%，收在2025元，拖累大盤指數就有40點；台達電以1860元盤上開出，盤中最高來到1980元，逼近2000元關卡，終場上漲60元或3.26%，收在1900元，挹注大盤指數就有40點；鴻海也緩步走高，終場上漲1.5元或0.73%，收在207.5元，挹注大盤指數就有6點。PCB族群持續成為盤面焦點，亞電、高技、景碩、南電、金居、臻鼎-KY、凱崴、精成科攻上漲停板，德宏上漲逾8%，尖點上漲逾7%，博智、騰輝電子-KY上漲逾6%。矽光子族群也持續走高，聯亞、光聖、前鼎、蔚華科、華星光、IET-KY、上詮、穩懋攻上漲停板，環宇-KY上漲逾9%，聯光通上漲逾7%，聯電上漲逾5%。不過記憶體族群持續走低，旺宏下跌逾8%，華邦電、力積電下跌逾2%，南亞科下跌逾1%。