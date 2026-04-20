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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽進入第二天，今（20）日聯盟公布例行賽MVP人選。丹佛金塊約基奇（Nikola Jokić）、聖安東尼奧馬刺隊文班亞馬（Victor Wembanyama）、奧克拉荷馬市雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），三人各自在季後賽創造大三元、禁區外線一把罩、犯規製造機罰球搶分等表現，誰最終能延續季後賽氣勢，同時抱走年度MVP？雷霆今天季後賽首戰，以119：84大分差殘酷射下太陽隊，原本例行賽投籃命中率破五成的亞歷山大，今上場29分鐘，18投5中，但靠罰球要到分數，17罰15中還是拿下25分，另有7助攻、8籃板、1抄截、1阻攻。回顧亞歷山大這季例行賽，場均得分31.1分、投籃命中率55.3%，是例行賽表現數一數二穩定的球員，帶領雷霆在威廉斯上場前打出18勝1敗的開局，卻與今天季後賽狀態有小幅差距，不過27歲的他在例行賽有打出生涯最高的6.6助攻，與極低的2.2次失誤，季後賽狀態待回升。文班亞馬現年22歲，這次季後賽是他生涯首秀，今天對上波特蘭拓荒者隊，展現背後運球過人、罰球線轉身暴扣等進攻美技，馬刺以111：98收下首勝。文班亞馬上場32分鐘，21投13中，不僅展現極佳的禁區過人，甚至三分球也6投5中、罰球5投4中，狂砍35分，另有5防守籃板、2阻攻，但有較多的4失誤。「斑馬」文班亞馬2023年以狀元簽之姿被馬刺隊簽下，馬刺隨即進入「文班亞馬」時代，不過今年卻是他第一次打季後賽。他先前在例行賽一直表現亮眼，今年場均上場時間29分鐘，未滿30分鐘卻可以拿下場均25分、11.5籃板、3.1阻攻、投籃命中率51.2%的數據，實力不在話下，這次季後賽首輪手感火燙，有望繼續突破他在馬刺的最佳成績。現年31歲的約基奇，昨天在主場對戰明尼蘇達灰狼，「大三元」助金塊116：105逆轉擊退灰狼。約基奇上場40分鐘，為全隊最多，19投11中共計25分，僅次穆雷（Jamal Murray）的30分。此外，約基奇的13籃板、11助攻，都是全隊最高，帶起進攻節奏的能力一流。約基奇是自1969-70賽季後，首位同時領先全聯盟例行賽籃板與助攻的球員，然而金塊隊本季團隊防守效率僅排聯盟第21名，雖然約基奇在膝傷回歸後防守數據有下滑趨勢，不過依舊領著12.86籃板、10.7助攻、以及56.9%的投籃命中率，且依季後賽首戰表現來看，膝傷沒有影響他太多，能否繼續領導金塊闖關獲外界關注。